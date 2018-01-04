易到：“13億資金挪用”由樂視一手操縱，已啟動追責

易道用車的“13億資金挪用”懸案有了新進展。

1月4日，36氪援引易到內部人士消息稱，此前易到獲取銀行貸款、轉而向樂視控股出借13億資金過程中，系實際控制人樂視控股一手操縱。如此重大事項未經時任CEO批準，未經董事會、股東會合法決議，由前任控股股東及相關人員偽造授權文件和個人簽名，利用影響力和職務便利違規借貸，相關人員惡劣的不當職務行為不僅嚴重違法且涉嫌挪用資金罪。

易到已開始采取法律行動，並將向公安機關報案，追究相關人員法律責任。

公開資料顯示，易到成立於2010年，是國內成立最早的網約車平台，擁有600萬車主和4000萬用戶。2015年10月，易到完成D輪融資，樂視控股旗下樂視汽車與易到用車簽署了股權投資協議，獲得了後者70%的股權。

2017年初，易到遭遇了提現危機，公司創始人周航在去年4月公開表示，直接原因是樂視挪用了13億資金。去年6月，韜蘊資本向易到註入資金，取代樂視成為了易到的控股股東。

對於周航指責的“挪用13億資金”一事，樂視堅決否認，稱這是“農夫與蛇現代版”。樂視在去年4月發出的聲明中表示：

13億，事實上是2016年1月，在易到單獨貸款困難的情況下，樂視控股以名下的樂視大廈作為抵押物，以易到為主體取得的一筆14億聯合打款的一部分，其中1億元用於易到，13億用於樂視汽車生態，這是雙方約定好的。

本文來自全天候科技

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