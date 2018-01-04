超越韓國 中國成全球第二大液化天然氣進口國

依據全球标普普氏能源統計的數據，中國2017年的液化天然氣(LNG)進口數據為3789萬噸，超越韓國的3651萬噸，成為全球第二大LNG進口國。

與2016年2554萬噸的進口量相比，中國2017年的LNG進口量同比增長48.37%，成為整個亞太地區增量最高的國家。

2017年，中國的天然氣消費量出現了巨量增長，入冬後，氣代煤工程帶來的需求集中爆發，使得中國對于LNG現貨市場的需求量劇增。

12月，中國進口505萬噸液化天然氣，同比增長38.25%，為2006年開始進口液化天然氣以來單月進口量最高的一年。

在這種情況下，LNG現貨市場也出現了罕見的高峰。依據全球标普普氏的價格監測數據，液化天然氣現貨價格處于3年高點。(2018年1月3日現貨價格為11.2美元/百萬英熱單位，是2017年低點5.40美元/百萬英熱單位的兩倍多)。

同時，亞太地區的貨運費率為每天85，000美元(相比之下，2017年年中時為2.5萬美元)。

來源：21世紀經濟報道

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