海南史上最嚴苛土地管理政策出爐 總量和強度雙控

去年一再嚴控樓市的海南加大力度，出台了堪稱當地史上最嚴苛的土地管理政策。

據《海南日報》報道，1月4日海南省政府常務會議通過了涵蓋八個方面內容的《海南省人民政府關於進一步加強土地宏觀調控提升土地效益的意見》。

上述文件明確到2020年全省建設用地總規模和耕地、農田及林地保有量的目標，提出按“總量鎖定、增量遞減、存量優化、效益提高”的基本要求，實行建設用地總量和強度雙控制度。

文件提出強化國土空間規劃管控，嚴控商品住宅用地供應，禁止對產能過剩、高耗能、高汙染項目供地。

對新增建設用地，文件提出進行差別化管理，嚴禁相關招商協議中配套安排商品住宅用地，禁止將商品住宅用地與其他產業項目用地捆綁或搭配供應。

文件還提到嚴格市場準入，將土地投資強度、產值、稅收等相關指標作為建設用地供應準入標準。在用地標準方面，文件提到要實行“彈性年期”+“對賭協議”供應方式，

規範土地市場管理方面，文件提出嚴格執行凈地出讓制度，還要強化供後監管。為了落實共同責任，文件提出，要將市縣土地利用效益情況的考核結果作為市縣領導班子考核的重要依據。

在連續調控後，海南又推出土地管理新政，凸顯杜絕一年前樓市高漲的決心。

2017年，海南樓市開年就漲幅驚人。統計局數據顯示，一季度海南房屋銷售面積同比增長103.8%，銷售額同比增長132.2%；成交均價達12639元/平方米，直接逆轉房價連跌五年的局面。

當季海口和三亞兩市輪流占據全國70個大中城市新建商品住宅價格月環比漲幅第一的位置。

此後起海南啟動一系列措施調控樓市，4月全省限制購買多套商品住宅，5月海口、三亞分別設置限購區域，9月停止批準套型建築面積在100平方米以下的商品住宅建設，10月海口等四市縣將住房限制轉讓年限提高到5年，暫停土地二級市場轉讓交易，11月暫停商轉公貸款政策。

自實行限購等政策後，海南房價未再出現年初那樣的大漲，但業內人士認為還有上漲空間。

上月中新社援引海口市房地產業協會常務副會長雲天龍評論稱，該市房地產市場7到10月銷售數據同比仍在增長，說明強勁的需求並未因政策打壓而減少，隨著庫存進一步降低，未來住宅價格上漲空間仍存在。

本文來自華爾街見聞

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