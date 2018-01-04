高盛：科技股可能是擁擠的交易 但FAAMG不是

摘要：為何去年僅 32% 大型公募基金跑贏大盤？高盛認為，一是他們對多數 FAAMG 股票的倉位太低，二是科技股三個月回報離散度大幅低於 30 年均值。此前美銀美林警告年初要當心科技股等最擁擠的交易。

在 2018 年特別是年初之際究竟該如何看待科技股的問題上，高盛和美銀美林的觀點並不相同。

高盛首席美國股票策略師 David Kostin 在最新發布的研報中稱，科技股可能是受到市場熱捧的交易，公募基金經理們持有的科技股更多了。但是，他們依然低配多數 FAAMG 股票（即 Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google）。

這就是為何只有 32% 的大型公募基金在 2017 年跑贏大盤的原因之一。同期，FAAMG 股票為指數貢獻了大約四分之一的漲幅。

原因之二與低於平均水平的標普 500 指數三個月回報離散度（return dispersion）有關係。該指標去年全年持續低於 30 年均值 29 個百分點，目前處於 21% 的水平。

科技股尤為突出：該板塊三個月回報離散度與其 30 年均值的偏離水平是所有板塊中最嚴重的，排在第 7 百分位。

這與美銀美林的觀點截然不同。

華爾街見聞昨日提及，美銀美林股市和量化策略部門負責人 Savita Subramanian 警告稱，按照歷史經驗，應該在年初警惕最擁擠的交易，「我們從 09 年開始追蹤的數據表明，在每年的前 15 個日曆日，前十大最被超配的股票表現平均落後於前十大最被低配的股票 57 個點，每年前 30 個日曆日則平均落後 117 個點。」

這主要是因為基金經理們傾向於在新的一年開始後調倉。

而說起「最擁擠的交易」，不得不提科技股。過去一年，整個基金界都買進了科技股。13F 文件披露的資訊顯示，大盤股基金去年給到科技股的配置資金多次創出歷史新高。

考慮到科技股 2017 年在標普 500 回報率高達 38%，可以想象，一旦這類交易如果開始平倉或減倉，可能會是劇烈和痛苦的。

在進入 2018 年之際，對沖基金意圖降低風險，高盛的市場情緒指標，即投資者的凈倉位在 12 月輕微下滑，此前 11 月均持續徘徊在歷史高位。

不過總體來看，市場對 2018 年的美股依然非常樂觀。美銀美林用於衡量華爾街策略師股票配置的賣方預期指標（Sell Side Indicator）顯示，截至 2017 年 12 月 31 日，指標讀數創出 2011 年以來新高。

美銀美林稱，標普 500 指數當前股息殖利率接近 2%，這意味著未來 12 個月殖利率或為 10%，指數或升至 2935 點。

David Kostin 也預計，牛市將在 2018 年繼續。

他稱，「理性繁榮」依賴於高於趨勢的美國和全球經濟增長。儘管利率在緩慢上升，但 2018 年初企業稅制改革可能會對利潤增長有所幫助。「假設稅改獲批，預計 2018 年標普 500 指數的每股收益將躍升 14%，至 150 美元，指數將在年底前上漲 11%，至 2850 點。反之，若稅改失敗，標普 500 指數將在短期內下跌 5% 至 2450 點。」

『新聞來源／華爾街見聞』