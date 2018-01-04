【華冠投顧】林驛銘: 新台幣強勢升值，帶動台股連六紅!

台北股市今日在美股續漲下，雖然早盤開高後一度翻黑，跌破 10800 點，但迅速翻紅，重回 10800 點之上，尾盤急拉，收盤漲 47 點，以 10848 作收，成交量 1431 億元，價漲量增格局。

台股連漲 6 天，主要還是新台幣升值，熱錢湧入，外資加碼，台股就很可能會持續緩步往上推挑戰去年高點 10882。不過提醒大家這股熱錢來得急，未來也會去得快! 必須隨時觀察新台幣匯率變化，在經過強勢升值之後今已見緩和，而鄰近的韓國韓元兌美元匯率頻頻刷新 3 年高點，已經引發韓國金融當局關切，因此需留意在新台幣強勢升值後央行是否會開始阻升動作。盤面焦點，被動元件族群中奇力新 (2456) 宣布換股合併美磊 (3068)，兩檔雙雙跳空漲停，奇力新有近 1.6 萬張買單高掛，美磊掛單更高達 22 萬張，也帶動鈞寶(6155)、佳邦(6284)、華容(5328) 等同步亮燈漲停。不過須注意今被動元件龍頭廠國巨 (2327) 利多早盤衝高來到 420 元創掛牌新高之後走低下來，跌破 400 元關卡，以 398.5 元作收。禾伸堂 (3026) 股價一度衝高 124.5 元後，由紅翻黑，收盤下跌 5 元 118 作收，下跌 4.06%。盤面另一個焦點就是網通股出現補漲行情，包括卓越 (2496)，智捷(8176)，眾達 KY(4977)，台通(8011)，前鼎(4908)，正文(4906)、華電網(6163)，海華(3694)、台林(5353) 等均亮燈漲停，智邦 (2345)，建漢(3062)，友訊(2332)，友勁(6142)，中磊(5388)、明泰(3380)、合勤控(3704) 等也漲逾 3%。

台股連六漲，指數距離前波高點 10882 點近在咫尺了，整體來看，外資買盤乃持續，族群輪動，選股方向可留意 12 月營收表現亮眼的公司。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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