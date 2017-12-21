滴滴出行新一輪募資獲得40億美元 加劇與Uber的競爭

中國共乘車巨頭滴滴出行週四在最新一輪融資中籌集了超過 40 億美元的資金，對美國競爭對手 Uber 挑戰海外分支提出挑戰。

據《路透社》報導，滴滴出行的最新投資價值超過 500 億美元，並配備了積極尋求海外擴張機會所需的現金。

本月稍早，《路透社》報導說，滴滴出行明年將在墨西哥展開業務。這一舉措將標誌著首次跨出中國之外拓展業務。

週二滴滴出行表示，它正在尋求提供共乘服務至台灣。

滴滴出行表示，打算利用這筆資金「擴大人工智能（AI）人才和技術投資，進一步增強其智能駕駛和智能交通能力，為全球更廣泛的社區帶來更多創新和多元化的交通服務。」

滴滴出行說，募資吸引了中國和國際投資者。

日本軟銀 (9984-JP) 在給《CNBC》的電子郵件中說，它參與了投資，但沒有透露投資多少。

軟銀投資滴滴，也投資 Uber （圖: AFP）

《華爾街日報》援引消息人士的話說，阿布達比國家基金穆巴達拉資本也參與了這輪融資。穆巴達拉沒有立即回應。

11 月下旬，穆巴達拉 CEO Khaldoon Al Mubarak 告訴《CNBC》，他的公司投資了軟銀的 930 億美元遠見基金（Vision Fund），這是迄今為止最大的科技基金，換言之，它也向這家中國公司注入現金。

滴滴出行的全球推動將成為 Uber 的威脅。

這兩家公司多年來一直處於緩慢的戰爭中。2016 年，滴滴出行將 Uber 逼出中國本土。Uber 當時已在中國 60 個不同的城市推出了自駕服務，通過平台每月推動 1.5 億次旅行。但是，Uber 每年在中國的損失也超過 10 億美元。

滴滴出行還在全球範圍內對 Uber 的競爭對手進行了投資，其中包括總部位於美國的 Lyft、總部位於巴西的 99 和總部位於新加坡的 Grab。

滴滴出行的投資者包括蘋果 (AAPL-US) 和阿里巴巴 (BABA-US)。