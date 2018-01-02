璋利公佈上市後首次全年業績

收益上升 34.4% 至 1,285.6 百萬港元

備考純利 * 增加 8.3% 至 130.6 百萬港元

繼續取得具規模的新合約

蓄勢待發把握「一帶一路」政策所帶來的龐大商機



馬來西亞建築服務公司璋利國際控股有限公司（「璋利」或「集團」）（聯交所股份代號：1693）公佈自 2017 年 8 月 9 日於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市後截至 2017 年 9 月 30 日止年度 (「2017 財年」) 之首次經審核的全年業績。



財務摘要:

- 收益增加 34.4% 至 694.9 百萬林吉特（約 1,285.6 百萬港元），2016 財年則為 516.9 百萬林吉特

- 毛利由 2016 財年的 104.3 百萬林吉特上升 22.8% 至 2017 財年的 128.1 百萬林吉特（約 237.0 百萬港元），毛利率維持在 18.4% 的健康水平

- 純利為 54.8 百萬林吉特（約 101.4 百萬港元），備考純利 * 增加 8.3% 至 70.6 百萬林吉特（約 130.6 百萬港元）

- 董事會議決宣派自集團上市後首個財政年度之末期股息每股 1.5 港仙

* 撇除非經常性上市開支後，於 2016 財年及 2017 財年的備考純利



年內，集團的總收益按年增加 34.4% 至 694.9 百萬林吉特（1,285.6 百萬港元）（2016 財年：516.9 百萬林吉特），毛利上升 22.8% 至 128.1 百萬林吉特（約 237.0 百萬港元）。年內純利為 54.8 百萬林吉特（約 101.4 百萬港元）。若撇除 2016 財年及 2017 財年的上市開支，集團備考純利則上升 8.3% 至 70.6 百萬林吉特（約 130.6 百萬港元）。董事會議決宣派自集團上市後首個財政年度之末期股息每股 1.5 港仙。



璋利主席兼執行董事丹斯里吳明璋表示：「2017 年對璋利來說是重要的一年，我們成為首家在香港聯合交易所有限公司上市的馬來西亞建築公司。於剛過去的財政年度，我們全線業務均取得卓越進展，收益及訂單也錄得令人滿意的增長。我們於年內參與較大型項目的投標，並透過從領先的物業發展商及與政府關連的公司取得新項目等重要舉措，多元拓展我們的客戶基礎及收益來源。本集團成功上市後亦加強了我們的財務能力，讓我們得以承接較大規模的的公私合夥（「PPP」）項目。我們於年內的卓越成績反映了本集團能有效地執行既定策略、加上璋利的強韌力及穩固的業務基礎，將讓我們未來能夠迎接更強勁的增長。」



業務回顧

建築服務

受惠於集團不同業務分部（分別是樓宇及結構工程、能源傳輸及配送工程及機電工程）的自然增長帶動下，建築服務業務仍是璋利的主要收益貢獻來源，並於年內為集團帶來 684.1 百萬林吉特（約 1,265.6 百萬港元）的收益，較去年增加 34.6%，佔集團總收益 98.4%。



於 2017 財年內，集團取得 23 個新項目，合約總價值為 792.6 百萬林吉特（約 1,466.3 百萬港元），包括位於檳城的 Spice Hotel 及位於吉隆坡的 Setia Sky Seputeh 的建築工程。於 2017 年 9 月 30 日，集團建築服務的訂單為 22 億林吉特（約 40.7 億港元），而其未完成工程訂單為 12 億林吉特（約 22.2 億港元）。



集團具有提供翻新價值工程技術和創新的端到端綜合方案的能力，加上強大的執行力及有效的成本控制能力，讓其能坐享優勢，於年內成功完成數個主要項目。機電分部的收益由 2016 財年的 18.5 百萬林吉特增加一倍至 2017 財年的 37.5 百萬林吉特（約 69.4 百萬港元），這是由於美拉華蒂及申達央項目的興建工程取得顯著進展所致，而璋利新取得的項目─位於甲洞的「The Henge」亦為集團 2017 財年的收益增長作出貢獻。此外，自集團成功取得新項目如 132 千伏 Damansara Heights 的電力變電站工程，及由 Tanjung Kupang 主要配電站至 Forest City 主要開關站的地下佈線工程和 Damansara 市主要配電站至 Brickfield 主要配電站之後，能源傳輸及配送分部的收益由 2016 財年的 23.2 百萬林吉特大幅攀升 141.9% 至 2017 財年的 56.2 百萬林吉特（約 104.0 百萬港元）。



集團持續進行的項目，包括 D’Pristine Medini,、V-Residency 2 及美拉華蒂的建築工程取得進展，令樓宇及結構分部的收益由 2016 財年的 371.3 百萬林吉特增加 42.8% 至 2017 財年的 530.0 百萬林吉特（約 980.5 百萬港元）。而武吉賈利勒國家體育館翻新成為吉隆坡體育城工程亦於年內為集團帶來 44.1 百萬林吉特收益。另一方面，土方工程及基建工程分部亦贏得 Kota Seriemas PT20、Bukit Rahman Putra Sungai Buloh 及 Pengerang 三項價值合共 7.9 百萬林吉特（約 14.6 百萬港元）的新合約。



按 BLMT 模式營運的公私合夥（「PPP」）項目

於 2017 財年，特許經營權及維修分部為集團的總收益貢獻 10.5 百萬林吉特（約 19.4 百萬港元），而估算利息收入為 43.7 百萬林吉特（約 80.8 百萬港元)。至目前為止，集團擁有瑪拉工業大學（「UiTM」）的建造、租賃、維護及轉讓（「BLMT」）項目，有關項目乃根據獲授年期 23 年（當中 3 年用作建築，其餘 20 年則為資產管理服務）的特許經營權經營。PPP 項目確保集團享有長期穩定的現金流入。於 2017 年 12 月 12 日，集團接獲馬來西亞能源委員會的中標函，內容有關建設及發展位於馬來西亞吉打州瓜拉姆達的 30 兆瓦交流電大型太陽能光伏電站（「光伏電站」）的特許項目。集團於由馬來西亞能源委員會舉行競爭激烈的投標程序中勝出，最終贏得合約，再次彰顯集團從馬來西亞政府機構贏得大型 PPP 項目的實力。



展望

隨著建築業轉型計劃（2016 年至 2020 年）及第十一個馬來西亞計劃啟動令獲授項目數量增加，預期建築業將於未來 5 年每年增長 10.3%，而馬來西亞建築業的複合年增長率預期將達 4.8%。此外，單是馬來西亞政府承接的交通、道路、通訊、衛生、能源及教育業 PPP 項目數目亦將增加，推動集團的建築及 BLMT 項目業務發展。



為把握馬來西亞及鄰近國家湧現的龐大業務商機，集團將繼續投資於長遠能為其締造重大競爭優勢及提升其產能的方案，讓其於可見將來能大幅提升訂單數目。集團將繼續致力在馬來西亞競投企業、物業（住宅及商用）、工業及政府關連項目，以及支持國家發展的基建項目，同時把握於東盟區內其他地方的龐大商機。與此同時，集團將尋求機會，透過建立策略夥伴關係擴大其建築服務組合及於區內的據點，從而於短期內增加市場份額。



特許項目方面，集團處於有利位置，可把握私人主動融資（「PFI」）計劃項下的 PPP 項目，從而擴大其客戶基礎及加強於馬來西亞及區內建築業界的聲譽。上述舉措加上一帶一路政策可吸引海外的直接投資，促使集團與熟悉當地且擁有強大脈絡、，並可讓集團參與競投區內政府的 PPP 招標項目的業務夥伴建立穩固的合作關係，藉以加快增長。憑藉於香港的上市地位及借助香港作為一帶一路融資中心的地位，集團已準備就緒，擴大在區內的建築業務據點。



丹斯里吳明璋總結:「我們已建立的良好聲譽、豐富的經驗及提供綜合建築解決方案的實力讓本集團得以維持競爭優勢。鑑於本地及地區 PPP 行業會持續帶來龐大增長商機，因此我們相信本集團正處於有利位置，能借助香港作為亞洲 (尤其是中國一帶一路政策下) 基建項目融資中心的地位。同時，本集團將善用其於馬來西亞、中國及東南亞其他地區所建立的地區性夥伴及合作關係，在擴大本地及海外市場份額之餘亦能把握新機遇。長遠而言，我們有信心可為股東締造可持續的可觀回報。」



有關璋利國際控股有限公司

璋利國際控股有限公司是於 1996 年成立的馬來西亞建築服務公司，為客戶提供廣泛的建築服務，至今經營逾二十載。集團憑藉建築服務經驗及專業知識，能承接「建造、租賃、維護及轉讓」（BLMT）模式的公私合夥（PPP）項目，有助獲得長期經常性現金流。



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