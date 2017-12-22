大中華獨角獸排名 螞蟻金服奪冠 滴滴出行緊跟

中國胡潤研究院首次發布獨角獸指數，螞蟻金服以逾 4000 億元 (人民幣，下同) 估值居榜首，滴滴出行佔第 2 位，估值逾 3000 億元，小米及美團點評的新美大以逾 2000 億元估值同列第 3 位。

綜合星島日報、香港文匯報、明報報導，《2017 胡潤大中華區獨角獸指數》的上榜企業共 120 間，整體估值超過 3 兆元。排名前 10 名的獨角獸中，有 8 家估值超過 800 億元的超級獨角獸企業。從事互聯網服務及電子商務行業的獨角獸最多，佔榜上 22 家企業。

但以總估值計算，互聯網金融行業估值總計超過 7000 億元為首位，其次是汽車交通行業，總估值超過 5000 億元，互聯網服務以總估值 4700 億元排第 3 位。港產 AI 創企商湯科技亦打入第 35 位。

在互聯網服務行業詳細分類領域中，其中 7 家提供本地生活相關服務的企業，估值合計超過 3000 億元，佔行業內估值比例 72%，當中的名列 10 大第 3 位的新美大更被稱為「領頭羊」。

圖：香港文匯報

汽車交通行業中，雖然仍以早年興起的叫車 APP 滴滴出行為首，佔行業估值的 59%，但國內研發動力電池的創企寧德時代已追貼發展，以一己之力已佔行業估值的 21%，佔第 2 位。

寧德時代於 2011 年創立，但在 2016 年，其消費類電池市場佔有率已超越三星和 LG，躋身居世界第一，而其動力電池亦已超過比亞迪，居全國首位，全球第 2，合計供貨量達到 6.8GWh。該公司計劃在 A 股創業板 IPO，募資 131 億元。

「獨角獸」是指成立不到 10 年，但估值達 10 億美元以上的科技創業公司。上榜獨角獸企業平均成立 6 年，其中，成立不到 3 年的有 15 家，智能芯片企業寒武紀科技成立僅 1 年，是榜單中最年輕的獨角獸企業。成立 5 至 6 年的獨角獸企業佔比最高，達 35%，合計 42 家。

投資獨角獸企業往往需獨具眼光，這次上榜的獨角獸中，紅杉資本捕獲了 27 家，其次是騰訊 (0700-HK) 和經緯中國，分別捕獲 21 家和 15 家。這 3 家機構投資組合較為集中在互聯網服務、電子商務、文化娛樂、物流服務及汽車交通行業，其中紅杉資本捕獲了較多物流服務行業獨角獸。

圖：香 港文匯報

值得留意是，前 10 名投資機構中，有 8 間均專門從事基金投資，只有騰訊及阿里巴巴 (BABA-US) 作為大陸互聯網巨頭踩過界，成功「捕獲」多間獨角獸，騰訊投資滴滴出行、鏈家及蔚來汽車等，阿里有螞蟻金服、滴滴出行、口碑和菜鳥網絡等。

從地區分佈來看，北京、上海及杭州分別佔獨角獸最多的城市首 3 位，而在許多人眼中可謂是「中國矽谷」的深圳，卻只排第 4 位。

年齡方面，該研究院指出，據不完全統計，上榜獨角獸企業掌舵人平均年齡約 40 歲，當中約 41.8% 掌舵人為 70 後，約 32.9% 為 80 後，90 後佔約 1.3%，包括在 1991 年出生的 ofo 掌舵人戴威。