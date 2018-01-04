這兩個原因 讓安倍喊加薪3%的目標仍無法達陣

香港 01 國際 3 日報導，踏入 2018 年，又到了日本企業「春鬥」的開始，日本企業勞工都會在每年年初準備調整薪酬。經濟環境直接反映在薪酬調整上，日本企業每年平均薪酬加幅都無法達標，新一年亦不太樂觀。

報導指出，日本 2017 年第三季度 GDP 增長為 2.5%，較預期 1.4% 大幅上升。日本共同社報導，據最新企業問卷調查所得，多數企業對 2018 年前景看好：認為 2018 年業績有所增長的企業達 46 家，認為倒退的只有 4 家。有海外業務預計若外匯市場日元保持穩定，企業收益可再創新高。

2017 年日本國內經濟確實有改善跡象，但企業收入提升能否反映在員工加薪，以致日本政府希望實現的通膨上則出現疑問。共同社引述有企業表示人手短缺問題仍然持續：「雖人手可透過非正式僱用進行補充，但工資上漲乏力。」

日本政府希望透過工資提升，刺激物價上升帶動經濟成長。為鼓勵企業加薪政府去年對可加薪至指定幅度的企業提供稅務優惠，其中主要大企業為 3%、中小企為 1.5%。

然而根據厚生勞動省數字，2017 年日本主要企業薪金只提高了 2.11%，較 2016 年 2.14 年微跌，與政府的 3% 目標仍有距離。至於根據經團連對全國中小企業調查，人工上漲僅 1.81%，幅度同樣十分有限。

日本經濟雜誌《東洋經濟》引述野村証劵經濟分析主任美和卓表示，相信 2018 年同樣沒法達到 3% 要求，其主要原因是人手不足。

日本少子老齡化嚴重，所謂的薪金提升可能只是因「請不夠人」而進行的調整，與業積提升無直接關係。而情況在需要大量人手的餐飲業和運輸業的情況尤其嚴重，因這類企業平均薪金偏低，加薪對整體行業提升幅度影響有限。

第二個原因是企業形態「年功序列」思想仍然紮根，即薪金主要隨年齡增加。年輕人的基礎薪金與提升幅度傳統已十分有限，但年老資歷較高的員工卻因領有較高薪金，企業普遍不願對他們的薪水有太大提升，結果讓整體加薪幅度無法提高起來。

若然無法讓人均收入提升，購買力亦無法提升，市場健康通膨自然無法達成。2017 年 10 月日本央行下調全年通膨預期由 1.1% 至 0.8%。日本央行近年實行多項貨幣寬鬆政策，希望讓通膨達至 2% 的目標仍遙不可及。

同時因美國川普政府的的施政混亂，中國企業的負債問題、緊張的朝鮮及中東局勢等海外不安定因素，都影響著全球金融發展。當遭遇意外風浪時，日本企業對前景狀況感受或將完全改變，脆弱的日本經濟未能描繪出光明的未來藍圖。