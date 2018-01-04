鉅亨台北資料中心 2018年1月4號8點9分



◆盤勢分析

1. 晶片股帶動科技股走高，推升美股上漲至歷史新高點。S&P 500 收盤首度站上 2700 點關卡。道瓊工業平均指數收高近 100 點，接近 25000 點大關，漲幅介於 0.40 至 1.72％，費半漲幅最高，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期持續高檔盤堅。

2. 受亞洲股市早盤普遍上漲，台股周三持續出現上漲，終場指數上漲 90.84 點，漲幅 0.85%，收在 10801.57 點，成交金額為 1399.71 億元，比周二 1043 億元來得高，同時高出 20 日均量 1120 億，量能放大，有助多方行情延伸，而 OTC 大漲 1.34% 來到 151.18 點，離前波高點 151.72 點已不遠。

3. 台股早盤開高，盤中最高點來到 10813 點，已逐漸接近前波高點 10882 點附近壓力，而本波連漲 5 天之後，除了順利攻上季線之後，也帶動整體多方買盤，因 9 日 KD 已來到 86 與 73 附近，雖仍有利於多方反彈，但高檔接近超買區，相對高檔上漲空間也將縮小，因買盤不弱，預期拉回指數空間將有限，短線 1/3 上漲跳空缺口 10710 點附近將有支撐，因此指數將在高檔進行橫盤整理，極短線指數約在 10700~10900 點。

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 79.43 億元；外資 + 38.29 億元、投信 + 9.13 億元、自營 + 32.01 億元。

5. 雙鍵化工（4764）及寬宏藝術（6596）兩家公司，將在（4）日上市櫃掛牌交易，雙鍵成為今年首家新上市股，寬宏則是今年首家新上櫃股。

6. 電子類股:

(1)PA 族群: 因產業長期趨勢仍走揚中，因此法人買盤歸隊，包括 3105 穩懋、2455 全新與 8086 宏捷科等股都出現強勢買盤，在產業趨勢未改變之前，仍可持續作追蹤。

(2)PCB 族群: 由於大陸限排，PCB 上游業者掀漲價潮，也帶動整體族群買盤，包括 3645 達邁、5481 華韡與 6274 台燿等股上攻，由於為本波強勢主流類股之一，可持續留意買盤可否延續。

(3)IC 設計: 由於股本不大，CES 展即將到來，近日也成為法人操作重點群，包括有 4947 昂寶 - KY、3035 智原與 2454 聯發科等都走強，由於指數大漲後，上漲空間已不大，因此可持續留意此部分個股。

(4) 被動元件: 本來產業營運就看佳，再加上調漲產品及相關業者合併等消息而推升買盤，包括 2327 國巨、2492 華新科、2375 智寶、6127 九豪與 6155 鈞寶等股大漲，因產業報價走揚，仍有機會在 12 月營收公布前吸引買盤。

(5) 矽晶圓族群: 矽晶圓供貨嚴重吃緊，Q1 報價再漲，推動 6488 環球晶、6182 合晶與 3532 台勝科等買盤力道，由於各家先前籌碼穩定度不一，因此得配合法人進出作觀察。

(6) 被動元件龍頭國巨旗下電感廠奇力新昨（3）日宣布，將以換股方式合併同業美磊，溢價近 16%，是台灣近十年來首樁電感廠合併案。「新奇力新」有望通吃蘋果、特斯拉、德儀等大廠訂單，為國巨集團戰力大加分，奇力新將透過發行 6,823 萬 1,234 股新股，與美磊換股，暫訂 7 月 1 日為股份轉換基準日。以奇力新本周二（2 日）收盤價 101 元計算，此併購案價值約 68.9 億元，惟奇力新不用支付任何現金。

(7) 國際半導體產業協會（SEMI）昨（3）日發布去年全球半導體產值統計，首度突破 4,000 億美元，年增 20%，產值和增幅同創歷史紀錄，設備和材料廠也同歡。 SEMI 看好成長可延續至 2019 年，對半導體產業正面看待。

7. 非電子類股

(1) 水泥族群: 春節趕工需求強，相關業者營運看旺，包括 1101 台泥、1102 亞泥與 1109 信大等股走強，因籌碼穩定，因此仍可持續追蹤。

(2) 特化族群: 部分特化業者 11 月營收表現佳，也帶動買盤，包括 4725 信昌化、4721 美琪瑪、5234 達興材料與 4739 康普等，因族群性個股較少，得留意後續買盤為何。

