愛我你怕了嗎？鈀金再續去年威武 現貨和期貨創新高

摘要：去年累漲 56% 的「王者」鈀金在新年延續漲勢，1 月 2 日現貨和期貨價格都觸及歷史新高，周三小幅回落至不足 1090 美元 / 盎司關口。中國汽車銷量穩健增長、對尾氣排放管理趨嚴、歐洲對柴油車興趣缺失，激發了鈀金供給短缺的恐慌。

2017 年表現最好的大宗商品是什麼？是黃金、銅還是鋁？答案應該是鈀金。

據路透社統計，鈀金在去年累漲 56%，是全球 34 種交投活躍大宗商品界當之無愧的「王者」。新年頭兩天延續漲勢，周二（1 月 2 日）的現貨和期貨價格都觸及歷史新高。

現貨鈀金周二站上 1096.50 美元 / 盎司，高於 2001 年時的紀錄高位 1095 美元。NYMEX 3 月期貨周二觸及 1090.45 美元 / 盎司的歷史新高。現貨和期貨價格均在周三小幅下跌，不足 1090 美元關口。

（現貨價格來自 Kitco.com 實時截圖）

路透分析指出，鈀金大漲的主要動力與全球汽車市場有關。中國汽車銷量穩健增長，對尾氣排放的管理更加嚴格，歐洲也從柴油車逐漸轉向了汽油和混合動力車，激發了鈀金供給短缺的恐慌。

據彭博，NYMEX 所跟蹤倉庫的鈀金庫存在去年 12 月減少了 25%，為連續第四年下滑，創 2000 年以來的最長連降記錄。大宗商品類 ETF 持有的鈀金數量也在去年跌至 7 年新低，推漲鈀金價格站上 17 年新高。摩根士丹利研報認為，鈀金產量落後於消費量的局面將至少持續至 2022 年。

據統計，鈀金產量約有 3/4 應用於汽油動力車的催化轉化器，可把汽車尾氣中 90% 的有害氣體轉化。自 2015 年大眾被揭露柴油車「排放門」的醜聞後，柴油車的核心產銷地歐洲開始向汽油車轉向，2016 年的柴油車市場市佔率跌破 50%，是 2009 年以來首次。

歐洲和中國從去年起都提倡混合動力汽車的生產，這種更為環保的車型仍是汽油驅動。外加油價下跌，推動全球汽車銷量、特別是汽油類 SUV 大漲，美元同期跌近 10%，都推漲了對鈀金的需求。路透社數據指出，在過去 7 年中，鈀金有 6 年都處於供應短缺狀態。

（上圖來自路透社截圖）

鈀金的供給面也存在不確定因素。全球只有俄羅斯和南非等少數國家出產鈀金，每年總產量不到黃金的 8%，穩定供應可能隨時被干擾，令鈀金存在地緣政治溢價。ICBC Standard Bank 分析師 Tom Kendall 表示，鈀金是少有的金屬市場基本面如此趨緊且強勁。

鈀金去年漲幅是超過黃金的三倍，更是鉑金的十倍。不僅存在深度現貨升水的現象，現貨鈀金價格還曾在去年 9 月底超過鉑金，為十六年以來首次。

但不少分析人士稱，鈀金的強勢上漲吸引了不少投機買入，一旦市場風向出現調整，這部分投資者預計將迅速拋售，對價格造成打壓。美元走強也有可能是鉑金漲勢持續的另一個障礙。

路透社認為，威脅鈀金價格的長期風險是，鈀金的商業 / 工業應用過於依賴汽車銷量。如果汽車銷量出現下滑，或者汽車業考慮在汽油發動機上改用鉑金，都會打壓對鈀金的需求。這還沒算上汽車行業整體的電動化轉向，勢必會在長期減少對催化轉化器的使用。

（上圖來自路透社截圖）

搜狐就在近日援引《汽車商業評論》的文章稱，受小排量汽車購置稅優惠政策取消、新能源補貼政策調整未確定等因素影響，不少行業組織和機構對 2018 年中國的汽車銷量預期普遍不高，全年增速可能維持在 3%，顯著低於過去兩年。

三菱日聯證券的分析師 Jonathan Bulter 也指出，本周的新年假期沒有完全結束，鈀金是在交投較為清淡時探頂價格新高，不排除未來發生對投機性的多頭部位積壓效用，導致鈀金下跌。

『新聞來源／華爾街見聞』