基礎金屬價格飛漲 2018通膨大回歸？

(Seeking Alpha 商品期貨分析師：Andrew Hecht)

摘要

* 基礎金屬是 2017 年表現最棒的商品。

* 2017 年 6 大有色金屬中 5 項有 2 位數成長，且全都超過 25%。

* 鎳在 Q4 領漲，而銅年底創新高。

* 鉛和錫 Q4 下跌

* 鐵礦砂 Q4 上漲，但全年收跌。

* BDI Q4 下跌但全年上升，且 12 月一度觸及 2 年來高點。

2015 年基礎金屬價格下跌 23.43%，但 2016 年卻漲 26.77%。

2017 年第一季，有色工業金屬上漲 6.65%，但第二季卻下跌 1.75%。第三季，基礎金屬是表現最棒的商品，其漲幅達 10.74%，第四季再漲 5.05%，因此 2017 全年漲幅 21.99%。基礎金屬是 2017 年商品資產類別中的領導者。

與第三季結束時的價格相比，六大有色金屬中的 4 項上漲。第四季表現最強的基礎金屬商品為鎳，其漲幅達 15.44%，COMEX 銅以 11.98% 漲幅緊追在後，第三為升幅 10.11% 的 LME 銅。

鋁也在 Q4 上漲 5.56%，鋅上漲 3.92%，但鉛小跌 0.28%。第四季跌幅最大的是錫，下跌 4.46%。鐵礦砂第四季上漲 16.53%。BDI 指數第四季下降 1.80%，但全年上升。

第四季美元指數下降 1.14%，在此激勵下，基礎金屬價格上漲。所有跡象都顯示，中國第三季和第四季對金屬和其他原物料的買氣積極，其背後可能有三大原因：

首先，中國經濟不斷有改善跡象。第二，中國十九大發布了一些未來計畫，包括基礎建設和打擊空汙等。最後但最重要的，全球經濟成長讓基礎建設的需求增加。

基礎金屬價格可以反映全經濟健康程度，而 2017 年股價和有色金屬價格樂觀大漲可見一斑。

銅

2016 年 COMEX 銅漲逾 18%、LME 銅漲逾 17.4%。

2017 年第四季 COMEX 銅漲 11.98% 至每磅 3.3005 美元；LME 銅同期漲 10.11% 至每噸 7190 美元。

2017 年 COMEX 和 LME 銅分別上漲 31.57% 和 30.25%。在 2017 年底，銅交易價格已達 2014 年以來最高點。

12 月 28 日 COMEX 銅交易價格在每磅 3.3220 美元，達 2014 年 1 月以來最高。2017 年的低點落在 1 月時，當時銅交易價格在 2.48 美元，此後一路波動上漲。

最近幾個月，基礎金屬短期內最好的指標就是 LME 庫存水準。在庫存自 35 萬公噸下降至 25 萬公噸後，銅價就突破阻力。過去數月，每次庫存下降，銅價就上漲，而庫存上升，銅價就修正下降。直至 9 月 29 日，LME 庫存在 297250 噸，到 12 月 29 日 LME 庫存在 201725 噸，季減 32% 或 95525 噸。

美國 FROMC 在 2017 年三度升息，但美國利率仍在 1.25% 歷史低點，這對銅和所有商品價格來說都提供了正面的基礎因素。Fed 今年可能還會再升息 3 次，每次一碼。此外，Fed 開始降低他們膨脹的資產負債表 (QE 的後果)，這對 Fed 和經濟來說，都是未知水域，因為商品對全球經濟狀況高度敏感，銅價可能在未來幾個月會相當波動，但自 2016 年 1 月觸及每磅 1.9355 美元低點後價格走勢仍會持現出現越來越高的低點和越來越高的高點，過去兩年來，銅價均沒有破壞這樣看漲的趨勢。

在金融危機之後，銅價 2008 年低點到 1.25 美元以下。2000 年時每磅銅價在 85 美分，在 2000 年代中期前，銅價從來沒有超過 1.60 美元。2016 年 1 月銅價觸及 1.9355 美元低點，此後就一路向前。在最近漲勢後，COMEX 三月銅技術阻力在 3.445 美元，2013 年 12 月高點，而關鍵支撐力在 2.8750 美元，9 月中期低點。

自 2011 年來到 2016 年剛開始，銅一直處於熊市，經過 10 個月的整步，銅突破上漲，過去多年來的熊也搖身一變成為狂暴公牛。

鋁

在 2015 年下跌 18.35% 後，鋁 2016 年漲了 12.43%，2017 年 LME 交易再大漲 32.33%，12 月 29 日收在每噸 2251 美元，第四季就有 5.56% 漲幅。

歐洲和中國經濟放緩就會拖累需求，對金屬來說不是正面力量，過去近 9 年的時間，LME 倉庫囤積了大量的鋁庫存，到 2016 年底，庫存已高於 220 萬噸。然而，在 2017 年第一季底，LME 整體庫存卻下降 313600 噸到達 188.64 萬噸。第二季底，庫存持續下降，到 6 月底已降至 1411675 噸。第三季底，庫存再減 142975 噸，達 1268700 噸，第四季又減 166775 噸，整體降至 1101925 噸。自 2016 年底以來，LME 鋁庫存減少了約莫 50% 或 109.8 萬噸。

美國鋁業 (Alcoa) (AA-US) Q1 股價大漲 22.5%，第二季下跌約莫 5%。第三季從 32.65 美元上漲到季末的 46.62 美元，漲幅達 42.79%，第四季又漲 15.6%，收在每股 53.87 美元。美國鋁業 2017 年股價幾乎翻倍。

鎳

這個高波動性的金屬，2015 年重挫 42.57%，但隔年上漲 15.98%，到 2017 年前兩季分別下跌 1.39% 和 6.23%，後兩季重振上漲，漲幅分別為 14.2% 和 15.44%，讓 2017 全年收漲 21.90%。

俄國是鎳的主要生產國，鎳一直在多空交錯的市場中找方向。供需逆差擴大的結果讓鎳價看漲，因為中國對鎳和原物料的需求支撐市場。全球經濟成長對鎳價來說是樂觀的。

在 LME 方面，鎳 Q4 庫存較前季下降 14166 噸至 367776 噸。談到鎳，就要留心未來幾個月鐵礦砂和鋼鐵需求。全球經濟狀況有任何改善的話，就可能持續推高鎳價。鎳是 Q4 表現最好的基礎金屬，收在每噸 12300 美元。

鉛

鉛是 2014 年表現最糟糕的有色金屬，跌幅 17.65%，但隔年卻僅跌 3.36%，到了 2016 上漲 11.14%，但 2017 年的表現與其他基礎金屬相比卻失色許多，全年僅上漲 25.31%，LME 鉛收在每噸 2500 美元。

LME 鉛庫存 2017 年收在 142250 噸，但經濟成長上升且電池需求增加，這些對鉛價有支撐力。低油價會連帶牽累鉛價，因為電動車電池的需求會下降，但油價上升到每桶 50 美元以上後，已提供鉛價支撐力。

鋅

鋅價 2015 年下跌 25.8%，但隔年卻是 LME 表現最好的金屬，漲幅達 59.53%。2017 全年漲幅 27.54%，LME 鉛價收在每噸 3288 美元。

整個 2016 和 2017，我曾寫過「鋅價持續上漲的可能性依舊很高」。幾個大型鋅礦田的消耗給了鋅價支撐力，鋅的基礎面持續是全球最棒的有色金屬，第二季底的時候我曾說，「中國經濟有任何上升，都可能讓鋅價突破每噸 3000 美元的水準」。LME 鋅庫存第四季下降 28.7%，達 182050 噸。雖然鋅價持續努力攀升，但有下行修正的風險。

錫

2015 年錫價下跌 25.13%，隔年上漲 44.10%。中國是最大生產國與消費國，根據目前產量和消費水準，全球錫市場應該會朝向小量剩餘。印尼產量下降，但全球其他地區產量卻上升。在突破每噸 20000 美元後，錫價 2017 年就變得很冒險，但中國經濟成長穩定對錫價提供支撐力。雖然錫市場可能小量剩餘，市場的非流通性仍可能會讓價格發生劇烈波動。

投資者和交易者避開錫市場因為買單和賣單差距太大，反而熱衷錫市場中的價差。12 月 29 日 LME 錫價收在每噸 19800 美元，全年下跌 5.40%，是有色金屬類別中表現最差的。

2018 Q1 展望

2017 年 Q4 美元走低，帶動多數基礎金屬上揚，2017 年美元跌 10.23%，基礎金屬就漲了 21.99%。基礎金屬價格是中國成長的反映，中國是所有工業商品的買家，包括基礎金屬。此外，美歐的經濟成長也持續支撐基礎金屬價格上揚。

LME 交易的有色金屬各自有不同的供需基本面，某些金屬庫存赤字而有些則有剩餘。在宏觀基礎上，這些是基礎建設的必要材料，中國則是這方面最大消費國，另一方面，美國新政府如果支持力提升，也有基礎建設的需求可能性，這是對基礎金屬 2018 年價格上漲的直接動力。

鐵礦砂的價格第四季上升 16.53%，但全年跌幅 10.02%，2 月到期的鐵礦砂期貨價格在 2017 年收在每噸 71.75 美元。

BDI 在第三季大升 51.2%，雖然下一季下滑 1.80%，但全年仍見 42.14% 升幅，係因過去幾月中國買氣高升，原物料運輸需求大為增加。另外，因為朝鮮半島的情勢緊張，可能支撐運輸費用上漲，因為保險費上升。亞洲大陸的買氣主宰了工業商品需求基本面，戰爭風險可能會對未來數周或數月的傳統運輸航線有挑戰。

BDI 去年收在 1366，但 12 月 8 日觸及 1702，達 2014 年以來最高，雖然 BDI 下降，但這可能是季節性因素，因為此時適逢北半球的冬天，運輸活動會減少。2018 年全球商品狀況如何，要留心 BDI 指數。

從整體宏觀角度來看，美元持續走低且美國升息，基礎金屬阻力越來越小。經濟成長的樂觀也創造基礎金屬多頭。