美國12月ISM製造業指數好於預期 11月營建支出創新高

摘要：美國 12 月製造業延續穩健增長，ISM 製造業指數 59.7，連續 103 個月處於榮枯線上方。11 月營建支出環比上漲 0.8%，總額 1.257 億美元，創歷史新高。

美國 12 月製造業延續穩健增長，高於預期和過去一年的平均值，表明製造業活動的增長基礎健康。11 月營建支出環比增長 0.8%，總額創歷史新高。

據美國供應管理協會（ISM）統計，美國 12 月 ISM 製造業指數 59.7，高於預期和前值 58.2，創 3 個月新高，11 月前值曾創 4 個月新低。這一數據已連續 103 個月處於 50 榮枯線上方，代表美國製造業持續擴張。

在分項數據方面，就業指數為 57，略低於前值 59.7。但新訂單指數為 69.4，創 2004 年 1 月以來最高，比前值 64 高出 5 個點。物價支付指數為 69，高於預期 64.5 和前值 65.5。

有分析指出，訂單與產量增長令美國製造業實現了 2004 年以來的最佳年度表現。12 月製造業增長主要受國內商業投資、全球經濟改善以及美國家庭消費穩定驅動。儘管上個月公布的 ISM 半年度調查顯示，企業預計資本開支將在 2018 年放緩，但訂單分項指數創近 14 年新高，意味著未來數月製造業產出將繼續保持強勢增長。

這些數據與周二公布的 12 月美國 Markit 製造業 PMI 終值走勢趨同。Markit 終值意外上修至 55.1，創 2015 年 3 月以來最高。產出增速創 11 個月最高，新訂單增速創 10 個月新高，就業增速創 2014 年 9 月以來最快，投入價格通膨漲至過去四年中的第二高，商業對產出預期的樂觀情緒也創 2016 年 1 月以來次高。

另一項數據顯示，美國 11 月營建支出環比上漲 0.8%，高於預期的增速 0.5%，支出總額增長至 1.257 億美元，創紀錄新高，10 月前值則從增速 1.4% 下修至 0.9%。

數據發布後，美元逼近盤中高位，現貨黃金微跌 0.1%，站穩 1315 美元 / 盎司上方。此前美股三大指數均高開，標普 500 開盤便突破了 2700 點關口，三大指數齊創盤中新高。

ISM 製造業指數由一系列分項指數組成，是反映製造業在生產、訂單、價格、雇員、交貨等方面綜合發展狀況的晴雨表。通常榮枯線為 50，高於 50 被視為製造業處於擴張，低於 50 意味著萎縮。ISM 指數（包括製造業和非製造業）對反映美國經濟繁榮度及美元走勢均有重要影響。

『新聞來源／華爾街見聞』