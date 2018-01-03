精測12月營收不理想 但7奈米本月起逐漸放量 營運可望好轉

晶圓探針卡板商中華精測 (6510) 公布 2017 年 12 月營收為 1.67 億元，雖然月增 17%，但卻年減 18.39%，表現依舊不理想，而精測 2017 年全年營收 31.1 億元，較 2016 年成長 20%。

展望後續，因遞延訂單陸續到位，加上 7 奈米本月起逐步放量，首季營運展望漸趨樂觀。針對去年 11 月起營收明顯下滑，精測解釋，主要是因為部分客戶的 7 奈米與 10 奈米量產訂單遞延，再加上大陸手機市場需求減緩所致。但目前精測已接獲 7 奈米產品量產訂單，並開始小量出貨，自本月起將逐漸放量並陸續認列營收。



精測提到，自家採接單生產，先進製程產品良率穩定，之前遞延的訂單已開始陸續出貨，待產品通過客戶驗證後，預估於今年上半年認列營收。受惠於客戶先進晶圓製程所需之可靠度測試及晶片複雜度提高，所需之測試項目與測試時間同步增加，此可預期客戶對晶圓測試板的需求將有增無減。



精測是全球前五大應用處理器 (AP) 業者的晶圓測試板主要供應商，去年新增加的東北亞客戶可望推升精測今年的市占率突破九成。此外，精測的垂直探針卡已獲得超過 10 家客戶採用，除 AP 客戶外更積極切入 AI 與 RF 領域，未來商機逐漸浮現，精測對今年營運展望審慎樂觀。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』