VCSEL題材發威 宏捷科打入華為供應鏈 盤中領軍飆漲停

砷化鉀大廠宏捷科 (8086) 中國、台灣新客戶效益顯現，用於 3D 感測的 VCSEL 近期打入中國手機大廠華為供應鏈，據了解，榮耀 V10 機種的外掛手機配件臉部辨識的 VCSEL 就是宏捷科代工，今年營運將從谷底回升，盤中股價急拉一度亮燈漲停，市場看好全新 (2455)、穩懋(3105) 同樣受惠 VCSEL 題材，盤中股價同步衝高。

宏捷科 2017 年受到最大客戶 Skyworks 自擴產能影響，累計前 11 月營收年減近 3 成，不過，經過一年的拓展，中國、台灣的新客戶效益可望從今年顯現，營運將走出谷底。

此外，VCSEL 近期打入已打入華為供應鏈，據了解，華為 11 月底發表的榮耀 V10 機種，其外掛手機配件臉部辨識的發射源 VCSEL 是由 AMS(AMS.SW) 子公司 Princeton 設計，就是宏捷科代工。



目前 VCSEL 在宏捷科的營收占比雖不高僅 2%，但法人預期，華為預計 2018 年 MWC 發表的旗艦機種 P11、下半年將發表的另一旗艦機種 Mate 11，都將有內裝臉部辨識，宏捷科將最直接受惠。



法人表示，在手機品牌大廠陸續採用下，3D Sensing 相關類股今年業績成長可期，宏捷科今年將走出 Skyworks 自擴產能的陰霾，在新客戶拓展效益及 VCSEL 題材推升下，獲利將較去年撐竿跳，EPS 上看 3 元。而穩懋是 AMS 的第一大代工廠，AMS 持續跨入更多手機品牌供應鏈，穩懋業績也將同步受惠成長。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』