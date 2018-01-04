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中國速食麵銷量「斷崖式」下滑 外媒分析3大原因

BBC說，中國仍是世界最大的泡麵市場。 (圖：AFP)
BBC說，中國仍是世界最大的泡麵市場。 (圖：AFP)

世界速食麵協會統計資料顯示，2013 年至 2016 年，中國大陸和香港速食麵年銷量減少約 80 億包。外媒列舉了中國速食麵銷量下降的幾條原因，包括農民工返鄉潮、更加便利的交通、普及的網路和外賣 APP 等。

中新網報導，速食麵上世紀 50 年代誕生於日本，此後數十年它的身影遍佈世界各個角落。中國是全球最大的速食麵產銷國。自上世紀 90 年代以來，中國速食麵營業額一度連續 18 年遞增。2013 年，中國大陸和香港速食麵總銷量達 462.2 億包，平均每秒打開 1465 包速食麵。但從 2013 年起，中國速食麵行業開始走下坡路。到了 2016 年，大陸和香港速食麵年銷量已下滑至 385 億包。

康師傅股價

國內速食麵廠商遭遇寒冬。業內兩大巨頭康師傅 (0322-HK) 和統一 (1216-TW) 近年來開始變賣資產，傳遞出行業寒意。康師傅公司年報顯示，2006 年至 2013 年康師傅速食麵板塊營收從 10.52 億美元增長至 43.32 億美元。2013 年至 2016 年，這一板塊營收下降至 32.39 億美元

統一股價

統計 2015 年，已有 6 家比較知名的速食麵企業倒閉。英國媒體認為，在全球大部分方便上市場穩定的背景下，中國速食麵的「寒冬」有些「不尋常」。英國廣播公司 (BBC) 列舉了中國速食麵銷量下降的幾條原因，包括農民工返鄉潮、更加便利的交通、普及的網路和外賣 APP 等。

1. 家鄉越來越好，返鄉工作的農民工可以自己下廚

由於工作勞累、生活條件有限等原因，農民工往往沒有條件下廚房為自己做一頓可口的美餐，經常用泡麵「對付一頓」。

隨著國家統籌城鄉發展，一些吸引政策落地，不少農民工選擇回鄉就業。回到家的農民工有更好的條件和更充裕的時間烹飪，自己燉的紅燒牛肉代替了「紅燒牛肉麵」。

國家統計局報告顯示，2012 年以來，中國農民工總量增速總體回落。對比速食麵產銷量增速曲線與農民工增速回落曲線可以發現，兩者幾乎同時在 2012 年出現明顯拐點。

2. 旅行越來越方便，不用泡麵充饑

從前，速食麵與綠皮火車是一對「伴侶」。而隨著高鐵網路的聯通和飛機旅行的普及，人們消耗在旅途中的時間越來越短，不再需要一桶桶泡面提供幾天的營養。

截至 2016 年年底，中國高鐵通車里程已超過 2 萬公里，預計到 2030 年達到 4.5 萬公里；2016 年中國航空客運量達到 4.88 億人次，同比增長 11.9%。

曾在雲南大理代理某品牌速食麵的龍書海說：「鐵路原本是速食麵的重要市場，但近年來火車站訂貨越來越少。」

3. 外賣平台夯，美食又多又快

2013 年以來，網路外賣平台開始興起，人們動動手機就可以吃到美味食品，方便食品逐漸不再受青睞。截至 2017 年 6 月，中國網上外賣用戶已達 2.95 億。BBC 評價說，外賣是另一種形式的「快捷食品」。

如今，旅途中的人們也可以享受外賣服務。2017 年 7 月，高鐵外賣在全國 27 個高鐵車站上線運行，商家在 12306 互聯網訂餐配送中心和乘務員的協助下，實現對乘客訂餐的精准投放。

BBC 說，中國依然是世界最大的方便麵市場，速食麵銷量遠超其他國家，因此速食麵企業不可能輕易放棄中國市場，日本速食麵企業日清食品公司 (1475-JP) 正打算在香港上市，他們看好自己在中國的前景。不過，速食麵企業不能再故步自封，而是應當積極改變迎合市場需求。

日清食品股價

根據世界速食麵協會的統計資料，2013 年至 2016 年期間全球速食麵需求量從約 1060 億份下滑至 974 億份，降幅約為 86 億份，其中 89% 來自中國市場。

並非所有國家的速食麵銷量都在下降，速食麵在有些國家反而愈發受到青睞。日本速食麵需求量在 2012 年至 2016 年持續上升，4 年間漲幅達到 2.5 億份。

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