【港股解碼】春運火車票今日開搶：那麼多新功能 你準備好了嗎？

春運火車票今日開售

根據中國鐵路總公司編制的“2018年鐵路春運購票日曆”，2018春運火車票今天起正式開售。2018年春運自2月1日開始，3月12日結束。

圖源：中國鐵路總公司

由圖中可以看到，1月3日，可以通過網路或電話預訂2月1日的火車票。如果到車站窗口、代售點等方式購買，則需要等到1月5日，因為兩種方式的預售期各為30天和28天，網路和電話總歸來的快一些。

回程車票方面，由於春節法定假日為除夕到正月初六，每年除夕前夕以及初六前後都是春運客流的高峰期，這兩天的車票最為緊張，需要“有錢、沒錢都要回家”的民眾們提前預定。

除夕（2月15日）和正月初六（2月21日）的火車票將各於1月17日和1月23日開始網路銷售。

每年的春運都是一次“人口大遷徙”，和往年相比，今年的火車票市場有何不同呢？

今年購票的新功能

首先，鐵路部門推出的“自主選座”的服務引人關注，這項新舉措始於去年的10月12日，凡是乘坐C、D、G字頭的動車組列車，均可在網上自主選擇靠過道還是靠窗，坐火車終於可以像坐飛機一樣有了“線上選座”的便利，通過12306網站或手機客戶端就可操作。當剩餘座位無法滿足旅客需求時，系統將自動進行配座。

其次，在沒有符合出行需求的車票時，可以使用新推出的接續換乘功能，查詢途中換乘一次的部分列車餘票情況，如果購買，可以一次完成兩段行程車票的支付。

最後，今年春運購票還有兩個新功能，主要是從經濟角度能略微減少旅客的負擔，減少車票的“價格剛性”。去年底，鐵路部門推出“鐵路暢行”常旅客會員服務。會員購買車票後能夠獲得乘車積分，積分與所購車票票價成正比，可以進行累積。

具體而言，100積分相當於1元，積分首次達到10000分以上，即獲得積分兌換車票資格，而積分=票面價格×5,比如，購買200元車票，可獲得200×5=1000的積分，也就為下一次購票節省了1000÷100=10元的成本，算下來，如果積分充分利用，就相當於九五折的折扣。

圖源：中國鐵路客戶服務中心

同時，繼幾大銀行和支付寶先後支持網路購票之後，第三方支付的另一寡頭——微信支付也終於步入了網路購票的陣營，一方面12306網站上線微信支付功能，一方面微信的“鐵路12306”小程式可提供餘票和訂單查詢等服務。按照行業的慣例，新服務上線，一般是有優惠活動的。據悉，微信團隊已宣佈，在2018年2月28日之前，旅客只要使用微信支付購買火車票，就可以參加隨機立減活動，每人每天首次購票均可得到隨機立減優惠，最高優惠幅度可達888元。

圖源：中國鐵路客戶服務中心

可見，隨著民營資本、民營服務的介入以及鐵路部門新設計的會員服務，今年的春運火車票價有了以往不曾有的“彈性”。

除了筆者羅列的以上功能，網路訂餐可以選擇沿途社會品牌餐食也被認為是較大的變化之一。總的來說，今年春運，火車票還是火車票， 但是購票的過程讓民眾產生了更多積極的期待。

作者：張欣然

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關註官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)