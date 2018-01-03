【港股解碼】市盈率平就值得買？明顯是思考盲點

今日仍是新一年的年初，基本上基金經理或機構投資者目前仍未全面歸位，所以暫時香港股市交投未見特別暢旺。新年伊始，不如先跟講者們談談估值這一個看似老生常談，但是在投資時絕不能忽略的問題。因為在作出投資決定時，總要尋找一個理據，參考估值高低便是其中一個作出投資決定的指定動作。可是應該參考哪一個指標，才是最合適？

一般而言，投資者不時聽到的估值參考指標分別為市盈率及市賬率。市盈率即以股價被每股盈利去除。假設目前A公司股價為1元，而每股盈利為0.5元，市盈率便是2倍，若明年盈利增加一倍至1元，假設股價維持在1元，屆時A公司市盈率將由2倍降至1倍。其實市盈率為可以用這樣的方式來解釋，即投資者在買入某一間公司後，預料按每股盈利計算，何時可以收回投入成本。當然先設是某公司決定將每年所賺取的稅後利潤，悉數向股東派發。

市場是否有公司會向股東派發所有利潤？

當然有，甚至有個別公司董事局決定派發的股息高於該年度取得的利潤。有關公司派息率超過100%。不過派息率超過100%難作常態，上市公司始終需要保留適度現金作儲備，以滿足日後業務發展之用。回說市盈率，投資者在作出投資決定前定會以某公司的同業市盈率作參考。假設A公司目前市盈率為5倍，而其同業市盈率為8倍，自然會認為A公司估值更低，值得投資。可是兩間公司原來規模不同，其同業規模較A公司大3倍。一般而言規模較大的公司，在估值上可以享有溢價，即較高的市盈率。那麼投資者又應該如何作出比較？選擇市盈率較低的A公司？或是其同業才合適？

另一個常用的參考指標為市賬率

市盈率以上市公司盈利作參考，市賬率則以上市的淨資產作計算。計算方式與市盈率相若，以股價被每股資產淨值去除。假設B公司股價為1元，而每股資產淨值為0.5元，即市脹率為2倍，概念就等同以每投資1元來買入上市公司的每股淨資產。一般而言投資者當然希望其投資的對象，市盈率愈低愈好，可是市賬率是否愈高愈好？假設B公司市賬率為3倍，而C公司市賬率為2倍，理論上對投資者而言，B公司更為吸引。但是B公司與C公司分別持有哪些資產？B公司原來手上持有個別上市公司股票，C公司則持有若干房地產資產，究竟哪些資產值得享有較高估值？若弄不清楚，市賬率作為參考指標的效力自然大減。

既然不論是運用市盈率或是市賬率均有令人產生不少疑問，為何投資者仍要使用相關指標作投資參考？因為這兩個項指標為投資市場最慣常使用的參數，同時亦有一定指標作用，方可以在過去數十年成為投資者常用指標。若不運用市盈率或是市賬率，根本無法反映出上市公司的價值高低。誤差確實存在，可是參考市盈率等指標，根本難以說服自己及別人，作出相關的投資決定。更何況在過去數十年，不少投資者均以相關指標作參考，反映出不論是市盈率或市賬率均有其存在價值。

「煙屁股亦有價值」

同時有經驗的投資者在收集到有關數據後，自然會加以分析及思考，會考慮為何D公司市盈率可以較其他同業為高。是否在規模上有不同，或是業務營運上擁有領先地位，所以投資者會願意給予D公司更高估值。又或者E公司市盈率偏低，是因為投資者忽略了E公司在業務發展上的潛力，又或者F公司的市賬率偏值，原來與投資者低估了F公司資產值有關。若出現相關情況，便會引起具經驗的投資者重新審視相關公司的業務表現及資產價值，往往取得意思不到的成果。資深投資者畢菲特不是有一句名言，大言為「煙屁股亦有價值」。如何發掘出投資對象的價值，是一名稱職的投資者的日常工作。

股市泡沫的不解之謎

股票是一張由公司發行予股東的憑據，透過在交易所掛牌其他投資者得以買賣有關股票。為何上市公司將股票在交易所掛牌買賣，就是希望可以吸引更多股東參與其中，可以集得更資金來發展業務。上市後，有投資者便利用市盈率等指標來決定是否買入或沽出有關股票。本是科學化的方法，為何其後個別公司估值到達了天價，甚至所謂泡沫的程度？這是古今中外多次泡沫發生及爆發後的不解之迷。

目前上海及香港兩地股市估值介乎16.6倍至18.4倍，與2007年時的高峰期的動軏20至30倍市盈率相比，肯定難指出目前股市已處於泡沫階段。更何況近年香港股市更銳意吸納具有科技背景的上市公司，不論是生物科技又或者是金融科技公司，其市盈率肯定高於地產等被視為舊經濟行業。看看去年第三及第四季掛牌的眾安線上(06060-HK)及閱文集團(00772-HK)，前者在2017年根本並無錄得盈利，哪有市盈率作參考？結果眾安股價不是曾觸及100元大關嗎？所以在未來一段時間，香港及上海股市的市盈率會有再上升空間，至於雲集多間科技公司掛牌的深圳股市，其市盈率只會更高。

可是這一種被視為「範式轉移」的投資理念，真的可以容許股市市盈率高達數十倍？不是說股市要到了數十倍市盈率，才會有發生股災的一日，只要投資者對個別上市公司估值看法有變，又或者出現資金緊絀，導致投資者無法應付所需的資金調動時，股災便有機會發生。投資者不可以過份看輕市盈率的參考價值，但是在使用此參考指標前，投資者請小心審視相關公司的質素及大環境變化。

作者：張偉倫

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