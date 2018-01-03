【港股解碼】新年開門紅，港資買入第一股，竟是它！

北上資金淨買入額最高股

2018新紀元拉開帷幕，在A股市場首日交易中，三花智控（002050）成為最受北上資金歡迎的個股，在滬股通、深股通個股中單日淨買入金額達3.25億，撥得頭籌。

與此同時，三花智控昨日股價單日漲幅6.71%，振幅7.74%，尾盤大陽線收紅於19.57元每股。

昨日熱火朝天的表現成為了A股市場中最亮眼的一筆，其實這樣的“關注度”並非是一日爆發的，近一個月以來，三花智控累計上漲幅度為19.84%。而深股通買入排行榜，也登榜有3次。

受資金頻頻關注的背後

在頻頻受資金關注的背後，三花智控綻放著怎樣的魅力呢？

浙江三花智能控制股份有限公司，以生產及銷售空調配件、冰箱配件以及其他配件為主業，目前已經形成截止閥、電子膨脹閥、電磁閥、單向閥、球閥、方體閥等家用和商用空調系列配套產品。其中截止閥生產基地為世界產量最大、品種最齊全的生產基地之一。

從公司財務方面來看，截至2017年9月30日9個月的淨利潤由截至2016年9月30日9個月的7.78億同比上升約25.84%至9.79億元。扣非淨利潤由6.47億元上漲至8.17億元，同比上升26.28%。營業總收入由截至2016年9月30日9個月的58.22億元上漲至截至2017年9月30日9個月的71.9億元，同比上漲約為23.5%。除了幾個財務指標的均衡增長外，公司的銷售毛利率也有小幅度的上漲，屬於良好態勢。觀察幾組數據中，毛利率處於一個較為穩定的水準，有沒大幅度的波動，在穩定的基礎上，毛利率的小幅提升證明公司的經營狀況良好，並且保持著健康的態勢成長。

公司競爭力優勢明顯

良好的財務數據為基石，而具備行業競爭力將為公司前景注入動力。

清晰的戰略佈局：公司以“技術領先”為專注點，“以科技創新推動企業發展，以技術領先創造客戶價值”。產品系列計畫從以前的家用空調、冰箱不見領域轉向商用空調及製冷，並且配套變頻控制技術以及系統集成升級。在保證公司財務穩定發展的同時，培育節能減排、綠色環保的產品。

技術引領發展，以客戶為導向：公司秉持著“收購兼併國外先進技術”與“自主研發”相結合的雙軌發展戰略，採用國際先進的技術和設備，貼合顧客的實際需求需要，並且利用公司自身優勢，與世界和國內知名空調廠建立了開發製冷空調控制元器件和控制系統的互動交流機制。

產品品質得以保證：公司產品覆蓋率較廣，空調控制元器件產品，公司電子膨脹閥、四通換向閥、微通道換熱器等主要產品市場佔有率位居全球第一。完整嚴格的品質檢測體系保證了產品的品質。此外公司榮譽多多，不僅獲得全球品質獎，位且還是中國機械500強，被LG、海爾等公司評為優質供應商。相比同行業企業，公司更具有規模與成本優勢。

行銷網路全球化：公司擁有一批適應不同國家、地區業務拓展需要的行銷人才隊伍，與此同時，在日本、韓國、泰國、美國、歐洲等國家建立了海外子公司，以作為網點進行全球性行銷，行銷規模方面具備優勢。

穩健的財務增長加之良好的企業優勢，公司也對2017年年度經營業績做出預測，預計2017年度歸屬於上市公司股東的淨利潤增加幅度為20%至50%之間。

■ 作者｜王潤萍

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