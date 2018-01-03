比特幣漲漲漲然後呢？野村說這提振了日本GDP

滙通網今 (3) 日報導，野村證券研究所的分析師表示， 比特幣在 2017 年第四季價格大幅上漲，這可能會刺激日本 2018 年第一季度 GDP 實際增長提升至大概 0.3 個百分點，野村證券認為，日本的比特幣狂潮可能有助於該國的經濟增長。

報導指出，野村分析師 Suimon 和 Kazuki Miyamoto 估計，比特幣產生的財富效應可以促進日本的消費支出增長 232 億日元（合 2.067 億美元），達到 960 億日元（合 8.554 億美元）。

據報導，比特幣在 2017 年 12 月時，一度猛漲了 1900%。根據 Coinbase 提供的數據，數字貨幣最近一次交易價格接近 15000 美元，在過去 12 個月大約增長了 1370%。

據 Coinbase 數據，在 2017 年的大部分時間裏，以日元計價的比特幣交易量占數字貨幣總交易量的近一半還多；而去年大部分時間以美元計價的比特幣的交易量一直屈居第二（以日元計價的比特幣是第一），直到最近幾周美元兌比特幣交易量才攀升到第一位。

分析師表示：「假設日本人持有 370 萬枚比特幣，2018 年第二季度到第四季度之間因比特幣價格上漲預計每枚收益將為 86.6 萬日元（合 7716 美元），我們估計日本人持有的比特幣未實現的收益約為 3.2 萬億日元（合 285 億美元）。”」

分析師說，儘管日本投資者的未實現收益不太可能直接影響到他們的消費模式，但是眾所周知，資產持有量的增加會使個人消費得到加強，這就是所謂的財富效應。

日本央行總裁黑田東彥。(圖：AFP)

不過，並不是人人都那麽看好比特幣。日本央行總裁黑田東彥就是一例，他指出，比特幣價格上漲是投機的結果。 此外，日本的鄰國韓國對比特幣交易也是非常抵制，其在上周發布聲明表示：禁止進行匿名加密貨幣交易，並禁止加密貨幣交易所發行新的交易帳戶。聲明中提到，如果交易所允許新帳戶的發布，政府有權採取行動暫停該帳戶的交易或關閉該交易所。這些規則將在 1 月份得到落實。