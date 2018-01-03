印度印尼網民：UC瀏覽器佔內存小、速度更快 我們很喜歡

中國電商巨擘阿里巴巴 (BABA-US) 的 UC 瀏覽器在西方名不見經傳，卻在亞洲主要新興市場顛覆了 Google(GOOG-US) 的領導地位。

在印度、印尼等移動服務不穩定、低端智能手機佔主導地位的地區，用戶認為 UC 瀏覽器表現更好，使其壓倒 Google 的 Chrome 成為最受歡迎的瀏覽器。

印度和印尼屬最後一批尚未開發的大型互聯網市場。據聯合國國際電信聯盟 (ITU) 數據，印度 13 億人口只有 30% 上網，印尼 2.6 億人口僅 25% 上網。這些國家數以億計的首次上網用戶選擇使用 UC 瀏覽器，而不是 Chrome 等美國主要搜尋引擎。當地網民反映，在有限的上網條件下，UC 瀏覽器比 Chrome 更快，佔用內存更小。

網絡分析公司 StatCounter 的數據顯示，UC 瀏覽器在全球有逾 4.3 億用戶，在印度的市佔率為 51%，Chrome 為 30%。在印尼，UC 瀏覽器市佔率 41%，高於 Chrome 的 32%。Chrome 在全球的市佔率約為 47%，UC 為 16%。

2004 年推出的 UC 瀏覽器，採用門戶網站的方式來顯示新聞、體育賽事結果等內容，吸引初次上網者使用。這些用戶青睞不佔用太多手機空間的 App，而 UC 瀏覽器很早就了解這一點。目前亞洲新興市場很多智能手機的存儲空間只有 12GB，為全球平均水平一半。

香港《明報》援引阿里巴巴表示，新興市場用戶還需數據壓縮和廣告攔截等功能，以節省移動數據用量。

Google 似乎注意到這點，最近為 Chrome 瘦身，減少數據使用，在主螢幕增加圖標，點擊後即可訪問受歡迎網站，這些都是 UC 已有功能。