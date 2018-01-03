阿里巴巴UC Browser全球用戶逾4.3億 雙印市占超越Chrome

外電報導，中國電商巨擘阿里巴巴 2014 年收購瀏覽器 UC Browser，雖然在西方國家名不經傳，但在部份亞洲市場占有率，已超越 Google 的瀏覽器 Chrome。

《華爾街日報》引述網絡分析公司 StatCounter 數據顯示，UC Browser 目前在全球擁有逾 4.3 億用戶，去年在印度手機瀏覽器市占率高達 51%，超越 Chrome 的三成。在印尼，UC Browser 去年市占率為 41%，也明顯超越 Chrom 的 32%。



UC Browser 在印度、印尼等新興市場已擁有數以億計使用者，不過，全球而言，Chrome 仍有 47% 的占有率，UC Browser 只有 16%。

在美國，Chrome 市占率高達 39%，UC Browser 不到 1%。至於中國，由於運行 Android 系統手機的普及，Chrome 的 54% 市占率仍未受到挑戰，UC Browser 則為 17%。



UC Browser 繼續普及的潛在挑戰，是其如何處理用戶的資料，阿里巴巴曾公開表示，會與中國政府在國安及執法上合作，而早前已有人權研究組織表示，UC Browser 的數據傳輸有私隱及保安上的問題。



受到 UC Browser 在雙印交出好成績，阿里巴巴股價在開春首日飆漲 11.22 美元或 6.51%，收在 183.65 美元，創下自去年 6 月 8 日飆漲 13.29% 後，七個月單日最大漲幅，因其瀏覽器在亞洲市場取得熱烈回響。



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