【大行報告】花旗升碧桂園(02007-HK)目标價至17.82元 看好多隻内房股

花旗將碧桂園(02007-HK)目标價由17元升至17.82元，維持「買入」評級。相信碧桂園銷售繼續為市場帶來正面驚喜，最樂觀估計今年合約銷售額達8000至1萬億元(人民币，下同)，按年升38至72%，主要有多個強勁基礎因素帶動，料盈利增長亦超過預期，收入入帳亦加快。

該行表示，去年碧桂園鎖定銷售額，加快土地收購，購入土地9400萬平方米涉及3140億元。花旗相信碧桂園增長清晰度持續至今年，令目前可售物業資源達2.7萬億至2.8萬億元，包括12億在推進中。

報告表示，内房的領導者今年股價表現料繼續跑赢大市，因供應方面出現改革，相信内房股受惠多個因素帶動，可望再升評級，包括盈利及收入增長三成；下半年有大型并購，更多資金流入内房(包括南下資金及保險公司資金)；以及内房回購股份；同時估值亦吸引。

花旗給予首選内房為碧桂園、萬科(02202-HK)(000002-CN)目标價亦升至38.85元、龍湖地産(00960-HK)目标價升至25.6元，以及看好旭輝(00884-HK)、世茂房地産(00813-HK)及中國金茂(00817-HK)，平均行業中内房目标價升5%，潛在股價升幅升48%。

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