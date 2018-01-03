百達-KY受惠MQB平台滲透率倍增，今年營收可望年增兩成

【財訊快報／戴海茜報導】百達 - KY(2236)2018 年受惠 VW MQB 平台滲透率將由現在 40% 增加至 80% 及切入歐洲醫療器械市場，今年業績將會比去年成長。法人估，百達去年每股盈餘約 4 元，今年營收可望年增 20%，每股盈餘上看 5.5 元。百達去年前三季營收為 15.31 億元，稅後淨利 0.97 億元，每股盈餘 2.55 元。百達指出，主要是第二季提列 2018 年 VW MQB 平台模具費用 2000 萬元，每股影響 0.52 元。法人估，2017 年營收估計成長 5% 達 21 億元，每股盈餘約 4 元，年增 30%，今年擬配發股息 80%，現金殖利率約 6%。



從產品營收比重來看，百達表示，整體營收 85% 來自汽車零組件，50% 營收來自於 VW。



展望 2018 年，百達指出，中國大陸一汽大眾、上海大眾未來有多款新車將發表，使用 MQB 平台方式生產，預計今年 MQB 平台使用車型滲透率將由現在 40% 增加至 80%，加上 Bentler 引擎嘴開始放量生產等，法人估，全年營收可望增 20%，每股盈餘向上挑戰 5.5 元。



醫療器械部分，2018 年上半年將針對醫療器械滅菌盒出貨，今年營收貢獻約 3000 萬元，而醫療剪刀與手術刀目前歐盟認證中，今年下半年可望開始貢獻營收，由於醫療器械毛利率可達 50%，對獲利貢獻大增。



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