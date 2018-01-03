去年全球汽車銷量或首破9000萬輛 中國人買了逾1/4

據國外媒體報道，美國權威汽車雜志《WardsAuto》提供的初步數據顯示，2017年全球乘用車和卡車銷量可能首次突破9000萬輛，再次顯示出在自動駕駛汽車和叫車服務日漸流行之際，傳統汽車需求依然強勁。

出現這一結果一定程度上是因為西歐市場需求持續反彈，以及包括巴西和俄羅斯在内的主要新興市場需求複蘇。亞洲購車者是汽車銷量增長的主要推動因素，去年全球銷售的汽車有逾四分之一被中國顧客購得，而10年前比例不到15%。

北美是汽車生産商獲得利潤最高的市場，不過，美國經銷商客流量在持續了數年的強勁勢頭之後放緩。分析人士預計2017年美國汽車銷量無法突破2016年的紀錄水平，在銷售進一步放緩之際，今年一季度汽車産量可能下降。去年12月美國汽車銷售數據將于本周三公布。

不過，全球汽車需求依然強勁，據估算，2017年汽車銷量增長2.7%，遠超人口增速。WardsAuto稱，2009年以來全球汽車銷量以年均4.1%的速度增長，據世界銀行提供的數據，同期人口增速為1.2%。

2009年全球汽車保有量首次突破10億輛。據WardsAuto.com的數據，此後全球汽車保有量又增長了三分之一。

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