台股進入多頭延長賽 電動車、金融類股是主流

回顧 2017 年初，台股剛從美國總統川普當選的「震撼教育」中回神，市場開始醞釀蘋果 iPhone 新機上市可望帶動 10 年大換機潮的重大題材，大盤在大型蘋概股領軍之下一路驚驚漲，不僅站上萬點，且持續站上萬點的時間創下歷年新紀錄。不過，到了 11、12 月，原先領漲的台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）等蘋概股 3 大天王卻領跌，到底是怎麼回事？

長期追蹤 iPhone 新機銷售狀況的前瑞銀半導體分析師、目前擔任騰旭投資長的程正樺指出，近期台股下跌主要是因蘋果 iPhone 8、iPhone X 上市所帶動的換機潮不如預期，「原本市場對於搭載 3D 感測人臉辨識的 iPhone X 寄予厚望，但因單價高達新台幣 3、4 萬多元，很多人都嫌貴，上市之後的銷售熱潮很快消退。」

本身是 iPhone 愛用者的瑞展產經研究董事長陳忠瑞指出，iPhone 8、iPhone X 玻璃機殼非常重，摔落就會破掉，必須買保護殼加以保護，更加重它的重量，若玻璃背板破掉，更換要花 1 萬多元，而且它的人臉辨識還有很多盲點，使用並不是很方便，「我買了 iPhone 8 很後悔，有人買了 iPhone X 又去換 iPhone 7，目前 iPhone 7 因為降價變便宜、性價比高，反而成為很多果粉換機的首選。」

蘋果新 iPhone 銷售不如預期

大型蘋概股難再帶頭衝鋒

此外，向來強調高 CP 值的中國主要手機品牌廠商，預期最快在 2018 年第 2 季也將推出搭載人臉辨識的新手機，到時候 iPhone X 將面臨更激烈的競爭，這也勢必拉長 iPhone 的換機週期，削弱其出貨動能，尤其是在蘋果寄予厚望的中國及其他亞洲市場。

程正樺表示，蘋果 iPhone X 銷售不如預期，其主要組裝代工廠鴻海首當其衝，對晶圓代工龍頭（iPhone 晶片主要代工廠）台積電的衝擊相對較小，後者股價在修正之後，再跌空間有限，畢竟全球半導體需求仍然很強，且市場預期台積電全年稅後 EPS 接近 14 元，目前股價 220 多元，約 16 倍的本益比仍合理，2018 年配發的現金股息可能超過 2017 年的 7 元，股息殖利率約 3%，高於美國 10 年期公債殖利率（約 2.4 %），仍具吸引力。

至於大立光，儘管其每股稅後盈餘很亮眼，寫下台灣上市櫃公司新高紀錄，但由於營運及股價基期都處於長線高檔區，加上它擅長的手機塑膠鏡片效能已很難再提升，因模組的厚度已遭遇物理瓶頸（超出手機機身厚度），而且競爭對手越來越多、威脅越來越大，11 月以來股價頻創波段新低，近期國內外法人普遍保守看待其後市。

川普稅改衝擊電子代工業

2018 年有利傳產股表現

由於台積電占台股權重最大，只要台積電近期股價能夠止跌，大盤仍有機會守穩在年線（目前約 10,178.2 點）之上。不過，大型蘋概股在 2018 年已不易像 2017 年那樣，引領大盤向上衝鋒，攻守可能易位，短期可留意可成（2474）、和碩（4938）等接獲 iPhone 7 追加訂單的個股。

除了蘋果新 iPhone 題材鈍化，中國電子業代工實力的快速崛起，以及美國川普總統力推的稅改即將生效，藉此大力吸引製造業回流美國，都讓以製造或組裝代工為主要營運模式的台灣大型電子股在 2018 年面臨較大的壓力，預期整體股價表現將明顯不如 2017 年，資金可望轉進利基型或較具成長動能的中小型電子股，以及基期較低的傳產股。

中小型股看好電動車、5G

傳產看好原物料及金融

綜合國內外券商、投資達人的看法，2018 年較看好的題材及個股包括：

電動車及車用電子：

順德（2351）、台半（5425）

康普（4739）、亞光（3019）

3D 感測與人臉辨識：

穩懋（3105）、全新（2455）

致茂（2360）

5G（第 5 代行動通訊）：

全新、IET（4971）、環宇（4991）

璟德（3152）

人工智慧（AI）與特殊應用晶片（ASIC）：

創意（3443）、聯發科（2454）

智原（3035）

物聯網（IoT）及相關的新零售、行動支付、智慧監控：

大車隊（2640）、晶宏（3141）

奇偶（3356）

2017 年電子股當道，股價漲多大都不便宜，傳產股在 2018 年有機會補漲，法人相對看好塑化和紡織中上游、電器電纜等原物料族群，以及金融股，其股價上漲的催化劑來自各國央行陸續升息、通膨逐漸升溫、美國大幅減稅（美國傳產股受惠大，對多數美國科技股卻形同加稅）、企業資本支出增加、金融法令鬆綁。

美國西德州原油期貨價格近期在 50 多美元盤整，隨著石油輸出國組織（OPEC）協議減產至 2018 年 12 月，全球景氣持續復甦，將有助於消化原油庫存，油價可望緩步上揚，加上中國實施更嚴格的工業排放標準，有利於塑化、紡織中上游類股表現，例如台塑化（6505）、中石化（1314）、台達化（1309）、永裕（1323）、力麗（1444）等。

此外，全球景氣持續復甦，加上電動車產業大崛起，對於銅的需求持續增加，擁有低價銅庫存的電器電纜股如華新（1605）可望受惠。另一方面，漆包線廠商榮星（1617）近年營運逐漸脫胎換骨，用於電動車、車用電子的高毛利產品出貨比重提升，後市展望佳。此外，部分航運股也將進一步受惠景氣復甦，例如打入國際航太供應鏈的漢翔（2634）。

金融股是股市末升段主角

Fed 帶頭升息激勵股價

歷史經驗顯示，金融股在台股未升段行情中不會缺席，甚至是多方主流族群。隨著美國聯準會（Fed）持續升息，中國、南韓等亞洲國家央行陸續跟進，台灣央行在 2018 年亦可望跟進，銀行業存放款利差將擴大，壽險公司更將受惠於美國 10 年、30 年期國債殖利率上揚，逐漸擺脫「利差損」的困擾，看好標的包括國泰金（2882）、新光金（2888）、中信金（2891）、玉山金（2884）、中租（5871）等。

2017 年在台股大豐收的投資達人艾致富指出，雖然 2018 年有可能是 2009 年以來多頭行情的尾聲，但如果大盤不急漲噴出創歷史新高（12,682 點），而是慢慢漲，多頭行情有機會再延長，有利於有題材、股性相對活潑的中小型股（包括投機股）表現，「這波大盤回檔整理，是布局電動車、車用電子、智慧監控、人臉辨識、遊戲文創等中小型相對強勢股的好時機，先賺一波農曆年封關前的紅包行情。」

國內多家券商預期 2018 年台股高點將落在上半年，艾致富則認為低點會落在第 2 季，主要是反映市場資金逐步緊縮，而漲多的股價將面臨 2017 年報公布之後的調整；到了下半年，大盤將隨著除權息、立委選舉等行情發酵逐漸走高，高點可能出現在第 3 或第 4 季，但全年的波動風險將大於 2017 年，個股輪動的速度也可能加快，操作上要留意汰弱留強。

綜合以上所述，本刊精選 6 檔個股（如附表），在下一篇分別向讀者介紹。

來源：《Money 錢》 2018 年 1 月

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