頸動脈狹窄、阻塞恐致腦中風！暈眩、視力模糊都要警覺

文／立達診所副院長 周孫立醫師

現今社會西化飲食盛行，隨著年紀增加，我們的血管會沉積很多垃圾，就像自來水管年久失修，裡面會有很多雜質一樣。這些垃圾會積累而成斑塊，如果不及時清理，斑塊會越來越大，讓我們的血管變得日益狹窄，影響供血。

一種尚未引起我們充分重視的動脈狹窄，成為最危險的血管狹窄，就是頸動脈狹窄。當頸動脈阻塞的程度超過 5 成的時候，局部血流速度加快且造成紊流，就會增加血栓產生，進而引發腦中風。

粥狀動脈硬化 造成頸動脈阻塞

腦中風的患者大約有 7 成是屬於缺血性中風，而頸動脈狹窄又占缺血性中風的 1 成左右。頸動脈是供應腦部血流的重要通道，從總頸動脈二分為內外頸動脈之後，內頸動脈在顱內更進一步分支為前及中大腦動脈，負責大腦前 2／3 的血液循環。在頸動脈的分支處，就是最常發生動脈硬化病變的位置，至於頸動脈阻塞的成因，主要是粥狀硬化斑塊沉積，導致血管內膜增厚，進而阻塞血管或形成血栓剝落，是造成腦部缺血引起中風的重要原因。

中風發生機制有二：一是血管內的小血栓經由頸動脈流入腦血管中，阻塞住某一部份腦細胞的血流，而造成腦的傷害。二是由於頸動脈狹窄而使流入腦血管的血流量明顯減少而產生供血不足的現象。這兩種情形顯然和頸動脈的粥狀動脈硬化有極大的關聯。

經常頭暈目眩視力模糊 小心頸動脈阻塞

而頸動脈阻塞性疾病在臨床上可能會相當多樣化，視其腦細胞缺血的部位，範圍及時間而有不同的表現和預後。輕微者可能以頭暈目眩，頭痛噁心，步態不穩來表現。較嚴重者可能會有暫時性缺血性發作，而有一時的手腳麻痹，肢體無力，口舌不清或失語，視力模糊或半盲等症狀，甚至可能會因為腦部缺血而使得細胞壞死，以致留下永久的神經學上的後遺症。

頸動脈超音波 定期追蹤監控頸動脈硬化

由於頸動脈的動脈硬化是一慢性的血管疾病，平日不一定會有症狀表現，所以實在不可以等閑視之。平日就要注意身體的保養，避免血管疾病的高危險因子，包括抽煙，體重過重，高鹽及高油脂的飲食習慣等。而一些會影響到血管情形的慢性疾病更是必須加以嚴格的控制，包括高血壓，糖尿病，高血脂症等，一定要有效治療，定期地追蹤監控。頸動脈病灶的診斷，除了臨床醫師的理學檢查之外，非侵襲性的頸動脈超音波檢查就可以作確定診斷了。一旦在臨床上診斷發現頸動脈的病灶，則要視病情，由醫師投予血管保養或是預防血栓形成的藥物，以防止併發症的發生。

臨床治療 藥物、頸動脈內膜切除術與導管支架術

藥物治療

一、抗血栓藥物依然是症狀性頸動脈狹窄必要的治療方式，但口服抗血栓藥物無法溶解動脈內膜硬化斑塊。根據統計，在症狀性高度頸動脈狹窄並接受抗血小板藥物治療的病人，兩年內仍然有約 20～25% 的中風發生率。

二、 頸動脈內膜切除術

手術清除血管阻塞是傳統的介入性治療方式。對於嚴重症狀性頸動脈狹窄的治療，研究顯示頸動脈內膜切除術能顯著減少缺血性腦中風的發生。

對於頸動脈狹窄超過 70% 的患者，相較於內科治療，頸動脈內膜切除術治療後 2 年可降低 17% 的同側腦中風發生絕對危險性與 65% 的相對危險性，即每 6 位接受治療的頸動脈狹窄患者中可預防一人次腦中風的發生。

因此對於症狀性頸動脈狹窄程度介於 70% 至 99% 之間且神經症狀不嚴重，若手術的重要併發症（腦中風與死亡）小於 6%，則可考慮以手術治療頸動脈狹窄。

至於症狀性頸動脈狹窄為 50～69% 的病人，研究顯示治療後 5 年可降低 6.5% 的絕對危險性與 29% 的相對危險性。進一步分析顯示，對於男性、年齡 > 75 歲、剛發生缺血性腦中風（2 星期內）病人的助益較高。

因此對於頸動脈狹窄為 50～69% 的病人，考慮使用頸動脈內膜切除術治療的條件必須包含較低的術中併發症（小於 3%）、男性或是近日發生同側大腦半球之缺血性腦中風。

三、 頸動脈成型術併支架置放術

頸動脈成型術併支架置放術是近幾年的新治療模式，隨著置放技術與支架材質的進步，應是未來治療頸動脈狹窄的趨勢。但迄今為止，比較頸動脈支架置放術與頸動脈內膜切除術的臨床試驗，尚無法呈現頸動脈支架置放術的療效較好。

來源：《早安健康》 2018 年 1 月

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