文．洪寶山 (理財周刊發行人)

台北匯市 2018 新年開紅盤，新台幣兌美元一路強升，突破 29.7 元，改寫四年來新高。合計 2017 年新台幣升值 2.431 元，幅度達 8.14％。

這一波強升，讓我想到不久前央行總裁彭淮南任內最後一次主持理監事會議後記者會的發言，少見對匯率積極表態，他說：「要替匯率打抱不平，匯率何其無辜！」似乎出現了放手的味道，果不其然，新台幣一路走強。這一走強，可讓出口業者痛苦了，機械業就哀鴻遍野，業者大嘆今年賺了營收、賠了獲利，白忙一場。金融業也是苦不堪言，金管會日前公布統計壽險業前十一月匯損已達 1623 億元，比十月又多了 158 億元，創下新高。匯率就是這樣，動盪太大就是幾家歡樂幾家愁，對進口業者來說成本降低了，對民眾來說，新台幣值錢了，也提升了消費力。

從 2015 年底至今，新台幣兌美元升值將近 10％。事實上，過去一年，新台幣不但對美元升值 6.9％，對歐元、日圓、人民幣更升值 9％以上，問題是，你的口袋升值了嗎？

投資要有積極作為，才不會扼腕，想要賺匯率財，就一定要有外幣帳戶，如果你還沒有，當務之急就先去開戶，然後等待時機進場操作。

當趨勢來的時候就是跟著趨勢浪頭走，前期提到在美國稅改後會出現美元荒，美元就會走強，但目前還沒走到那個階段，聰明的投資人應該就會想到，現在就是最好時機，把握機會儲存美元，等待時機獲利。

至於存美元的方式有很多種，最簡單就是定存，可賺利息與匯差，或是購買美元保單，或可投資美元計價基金，如果要有更大的獲利空間，就需要外幣帳戶，直接從該帳戶扣款，避開匯差風險。只是現在還在台幣強升階段，分批買進策略會優於單筆進出，分攤風險。

在股市表現上，雖然幾乎外資、法人都預估今年台股高點將有機會挑戰 11500 點到 12000 點，但面對 FED 不斷升息、縮表效應，透過貨幣乘數效應發酵後，再加上美國稅改後續影響，市場也將陸續感受資金緊縮壓力，在指數不斷創高同時一定要留意風險。

我常講的就是，每個人都有致富的機會，問題就在，機會來了，你準備好了嗎？

來源：《理財周刊》 906 期

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