何謂「星火T計畫」？綠委解惑

北檢昨表示，陸生共諜周泓旭 2015 年間利用與王炳忠、林明正、侯漢廷成立「星火秘密小組」、擬定「星火 T 計畫」，運用王炳忠等人成立的網路媒體「燎原新聞網」及「新中華兒女學會」發展共諜組織，但為何叫做「星火 T 計畫」？民進黨立委林俊憲今 (2) 日表示，星火應是取自毛澤東《時局估量和紅軍行動問題》中「星星之火，可以燎原」，T 則是指台灣(Taiwan)。

林俊憲說，為什麼取名叫「星火 T 計劃」？1930 年 1 月 5 日，毛澤東寫了《時局估量和紅軍行動問題》回覆林彪，指出全國都布滿了「乾柴」，以「星星之火，可以燎原」，激勵黨同志「建立赤色政權的深刻觀念」。這封長信在後來出版時就被更名為《星星之火，可以燎原》。

林俊憲表示，這「星火 T(Taiwan) 計劃」，其中的司馬昭之心，路人皆知。

林俊憲指出，新黨的大人們當初急著指控王炳忠案是「綠色恐怖」，還拿李明哲案來相提並論，刻意忽略在台灣搜索程序須經過中立法官核發搜索票、依法將當事人送往檢警單位並獨立審判，而李案卻是當事人先被消失 177 天，再依黨意審判。

林俊憲說，現在台北地檢署公布詳細證據，指出周泓旭利用王炳忠、侯漢廷等人組織「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」及執行「星火 T 計劃」，接受國台辦補助，在台物色軍方人員，為中國行政、軍事、黨務或其他公務機構在台發展組織。不知道新黨的「恐龍家長」們，是不是又辯稱「我家的孩子很乖，一定是交到壞朋友」？

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