分析機構意見分歧 里昂認為iX的預估銷售量「依然太高」

鉅亨網編譯黃意文 2018年1月3號14點49分

分析師對於 iPhone X 今年的銷售預期，仍持有分歧意見，里昂證券認為市場對今年第 1 季的 iX 銷售量過於高估，但另一方面，Piper Jaffray 仍對蘋果的新機銷售感到樂觀，對蘋果的股票評級為「優於大盤」。

里昂證券警告客戶，蘋果第 4 季手機銷售較預期低，而 2018 年第 1 季的數據，不太可能有大幅改善，市場對於蘋果股票可能過於樂觀。

分析師 Nicolas Baratte 在報告中寫道：「我們認為 2017 年第 4 季 iPhone X 的銷量為 3000 萬到 3500 萬台之間，我們非常懷疑 2018 年第 1 季的銷售量會有所增長，我們認為消費者對新機的需求，不太會拖延到 2018 年第 1 季，想要擁有 iPhone X 的人，在 2017 年 12 月就已經購買了。」

Baratte 並認為，任何對蘋果第 1 季將售出超過 3500 萬台 iX 的預測，都是過高的預測，儘管如此，有些分析機構仍對蘋果前景感到樂觀。

Piper Jaffray 對蘋果 iPhone 使用者，進行一項用戶調查，週二 (2 日) 重申對蘋果「優於大盤」的評級，以及目標價格為 200 美元。

蘋果股價日線走勢圖

用戶調查結果符合分析師 Michael Olson 的預期，蘋果在 2018 財務年所銷售的新機，當中新機款有重要占比，他表示：「我們對 400 名 iPhone 買家的進行調查，消費者購買 iPhone X 和 iPhone 8 的比例，與我們的預期相似，增加了我們對蘋果的銷售額以及每股收益的信心。」

值得關注的點是，僅管里昂證券和 Piper Jaffray 的分析師對蘋果有不同看點，但他們都認為，新的一年，蘋果有可能降低 iPhone X 售價，已提升銷量。