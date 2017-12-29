產品線擴充 蘋果對iPhoneX依賴性降低了？

《路透社》報導，分析師認為，由於蘋果策略改變，同時推出多款新機，以及產品類型增加與服務銷售提升，比起往年，旗艦機銷售將決定蘋果的股價，今年 iPhone X 的銷售狀況，對蘋果的影響，其實相對減低。

蘋果股價日線走勢圖

蘋果 (AAPL-US) 擴大的設備和服務陣容，同時發布 iPhone 8/8+/X 機型，以及保留舊款 iPhone7/6s/6 的銷售，減少蘋果對 iPhone X 銷售的依賴，Gerber Kawasaki 財富與投資管理執行長 Ross Gerber 認為，由於 iX 的高單價帶入更高的毛利，減低了公司對於銷售情況不如預期的擔憂。

身為蘋果股東的 Gerber 說：「我們知道，蘋果的戰略在這一季有所不同，同時發布了 iPhone 8 和 iPhone X，我認為兩款手機的合併銷售，將符合大眾的預期。」

蘋果還增加了配件和其他設備的產品線，從無線藍芽耳機 AirPods，到有行動網路功能的新款 Apple Watch。雖然沒有一個產品是瘋狂熱賣的，但它們對銷售額為重要貢獻者之一。



去年蘋果的「其他產品」部分，銷售額成長 16％至 128 億美元，而購買這些產品的消費者，同時也可能購買 App Store 的應用程式，或是成為 Apple Music 會員，蘋果的「服務事業體」去年銷售額增長 23％，達到 299 億美元。



Creative Strategies 分析師 Carolina Milanesi 表示，這些各種不同的設備，將會為蘋果帶入更多的收入。



然而，這 iPhone X 的銷售仍然很重要，每一支 iX 的銷售利潤，幾乎是 i7 的兩倍，而像臉部辨識這種先進技術，則代表著蘋果的品牌，TECHnalysis Research 的鮑 Bob O'Donnell 表示，一間公司的熱門產品，即代表著公司的整體價值，但是否能成為主流，還尚待觀察。