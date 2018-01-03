減稅刺激，美國企業盈利預期躍升至六年來最高

【財訊快報／周鈺敏】彭博社報導，川普減稅方案通過後，眾多美國企業都承諾將向員工發放獎金；而在華爾街人士眼裡看來，籌到這筆錢應該不會有太大困難。根據美銀美林數據顯示，去年 12 月稅改方案過關和西德州期油價格衝破每桶 60 美元，正推動標普 500 指數的三個月期預估盈利修正率 (Earnings Revision Ratio, ERR) 攀升到 2011 年來最高水準。



此現象意味著標普 500 指數成分股中，認為 10-12 月期間「由下至上」利潤將出現成長的公司數量，比看跌的多出了 25%。



美銀美林美國股票和量化業務負責人 Savita Subramanian 在週一 (1 日) 的研究報告中表示，這種創下逾五年來最大的比例攀升「顯示近期標普 500 指數將持續提供強勁回報。」



Savita Subramanian 進一步表示：「三個月的銷售預測修正率 (SRR) 連續第四個月改善，從 1.57 上升至 1.60，也是六年多來的最高水準，遠高於其長期均線 0.98。」



即使在這種盈利前景樂觀的強況下，銷售和利潤預估修正率之間的差距也接近七年來最高紀錄，能刺激公司計畫增加資本支出，以抓住需求強勁的良機。



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