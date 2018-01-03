分析員﹕港股今可高開 料試31000點

美國股市在今年首個交易日報捷，其中納斯達克指數更首次觸及7000點水平，市場人士預期今日大市將會高開，支持位更進一步上移至30200點。

美國三大指數均高收，道瓊斯指數收市報24824點，升105點或0.4%，標準普爾指數收市報2695點，升22點或0.8%，納斯達克指數收市報7006點，升104點或1.5%。

相對於美國股市，歐洲股市表現較為失色，英國富時指數收市報7648點，跌40點或0.5%，德國DAX指數收市報12871點，跌46點或0.4%，法國CAC指數收市報5288點，跌24點或0.5%。

港股在美預託證券(ADR)普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報81.93元，較本港收市價高出0.8%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報5.95元，較本港收市價高0.7%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.63元，較本港收市價高0.9%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會高開，支持位料可上移至30200點，並有機會挑戰31000點。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)