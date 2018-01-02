【港股解碼】首都創投業績股價一蹶不振，“謎網50”後遺症大爆發？

2018年1月1日晚間，港股市場主要從事投資上市及非上市公司業務的首都創投（02324-HK）公布了其截至2017年9月30日止財年業績，首都創投也因此成爲進入2018年港市首家披露年度財報的公司。不過，首都創投這一發“頭炮”可就打得並不如何響亮了。

根據公告，首都創投截至2017年9月30日止財年內主要因按公允值計入損益處理的財務資産的已變現和未變現虧損淨額擴大而錄得持續經營業務負數營業額5.16億港元（單位下同），而2016財年持續經營業務營業額爲負數的2.41億元；公司年度淨虧損也由上年度的2.07億元擴大1.84倍至5.88億元；持續經營及終止經營業務每股虧損0.3137元，其中持續經營業務每股虧損0.3221元，終止經營業務則錄得每股盈利0.0084元：

究竟是何原因令首都創投的業績在2017財年再遇“滑鐵盧”？

2017財年業績大“退潮”：投資錄大額虧損

從其公告內容來看，首都創投在這個財政年內錄得重大虧損的原因主要包括：年內集團于財務資産投資的業績下滑並確認虧損由上財年的2.41億增加約2.85億至5.255億元；而與財務資産投資的表現相一致，集團年內投資現貨金交易業務表現未如理想。

拿首都創投公告中的話來說，該財政年內香港股票市場整體繼續表現不穩定，在分化的市場環境下，集團上市證券（主要爲中小盤股票）表現較過往年度遜色，所以上市投資繼續出現虧損。

另一方面，香港市場黃金交易業務競爭極爲激烈，集團在年內應占一家聯營公司中國北方金銀業有限公司（CNI）之虧損爲約70萬元。具體而言，年內集團出售了全資附屬Kendervon 34%股權，並辭任Kendervon唯一董事；而于CNI之30%股本投資于出售交易完成前爲Kendervon之主要資産。于2016年12月完成出售Kendervon之34%股權後，Kendervon及CNI各自不再爲公司之附屬公司及聯營公司。非上市投資方面，首都創投于本財年錄得虧損約4190萬元，2016財年則無錄得虧損。

由于上述財務資産投資及非上市投資的倒退表現，扣除出售Kendervon收益後，集團年內虧損淨額由2016年度的2.07億元增加至本年度的5.88億元，擴大1.84倍。

頻繁現多面財技，業績一朝遭遇“滑鐵盧”

說來首都創投這一年的業績“崩盤”表現也並非毫無征兆，熟悉這家公司的朋友們一定不會忘記，這可是Webb點名不能買的50只股票，即“大名鼎鼎”的“謎網50”之一，也是2017年6月末那一場港股細價股股災親曆者。甚至可以說，正是2017年的那場股災讓首都創投揭下了“面具”並坐實“仙股”名頭，此後便業績追隨股價一蹶不振至今。

但首都創投的故事遠不止于此，追溯可知，其發展路上的“黑曆史”也是相當豐富的。

首都創投作爲一家投資公司，于2003年10月挂牌港交所，上市時公司名爲“中國北企投資”，以通過投資于香港及內地上市及非上市公司、以少于五年的中短線資本增值以及賺取利息收入達致收益爲主要投資目標。2006年公司更名爲“德泰中華投資”，2010年又更名爲“首都創投”，以反映及特別突出公司在創業融資方面的業務。

2011年，彼時公司大股東兼前執董邱忠航及執董徐德強被控存在市場失當行爲，2012年7月，市場失當行爲審裁處裁定兩名前高層違反《證券及期貨條例》有關虛假交易、操控價格及操控證券市場罪名成立。此後幾年首都創投開始頻繁大展財技，配股、供股、更改每手買賣單位、合股、更改財政年結算日等等輪番上陣，花樣繁多：

在交易市場大肆展示自身多面財技的首都創投，其業績表現卻在平穩了幾年之後于2016年遭遇首度“滑鐵盧”。據公開資料，公司在2015年6月底止財年營業額還有13.21億元，淨利潤亦高達10.84億元。更改財政年結算日後，截至2016年3月底止6個月財報顯示，當期首都創投錄得負數營業額約2億元，淨虧損亦達1.77億；此後2016及2017財年業績下滑更甚：

“謎網50”之一，細價股股災後坐實仙股之名

2017年，是首都創投迎來公司發展大轉折的一年。2017年5月中，“股壇長毛”David Webb在網絡公布一張“謎網50”黑名單，點名這些公司不能買，這其中便包括首都創投，而其實早在2015年9月Webb就曾點名呼籲監查首都創投一項收購交易。後來的事情大家便都知曉了，2017年6月27日港股市場爆發一場細價股股災，當日以“謎網50”一衆爲首的細價股股價集體閃崩。

首都創投在這次股災中也未能幸免，6月27日全日暴跌60.75%，股價由6月26日收市價的0.186元跌至0.073元；6月28日，首都創投續跌31.5%至收報0.05元，自此，首都創投晉身“仙股”行列，股價一蹶不振：

（首都創投近1年股價走勢圖，截自港交所網站）

投資“謎網50”同僚，股價元氣大傷

而若結合首都創投所投資的上市公司標的來看，也就明白爲何公司投資業績表現隨股價一並崩盤至今了。據公司2017年3月底止半年財報資料顯示，于期內首都創投主要持作買賣上市股本證券有彙隆控股（08021-HK）、美捷彙（1389-HK）、漢華專業服務（08193-HK）、中國錢包（00802-HK）、中昱科技（現名：樹熊金融集團）（08226-HK）及凱華集團（00275-HK）：

（首都創投所投資之上市公司，截自公司2017中報原文）

衆所周知，上述6家公司中除了凱華集團，其余5家均是“謎網50”成員股！這就尴尬了，自2017年股災之後，港市細價股風波不斷，大都元氣大傷，無怪以這些細價股爲主要投資標的的首都創投會“大敗”以致顆粒無收了。

來看看這些公司股價表現情況吧，筆者查詢公開資料整理如下圖所示，2017年6月27日股災當天上述公司股價全數錄得下跌，就連“謎網50”名單外的凱華集團也跌2.58%；次日除中昱科技（樹熊金融集團）外也都錄得續跌，而截至今日收盤，雖然漲跌不一但這些公司股價全部處在股災之前的2017年6月26日收市價水平之下：

可見，自去年“謎網50”黑名單面世，股災及市場動蕩風波之下，首都創投自身似仍深陷在這一系列事件的後遺症之中，至于其何時能夠療愈並以全新姿態再出發則還要繼續觀察，但終究“傷重”之下要重新站起來恐不是易事，且行且看吧。

最後一提，就在公布2017財年業績之前，首都創投于2017年12月29日剛剛公告更換了投資經理，公司宣布終止與Insight HK的投資管理協議，並于當日訂立了新投資管理協議，委任光大證券爲其新投資經理，由2018年1月1日起至2020年12月31日止，初步爲期三年。而公司執行董事陳昌義也是光大證券負責人之一，其現時持牌可從事證券及期貨條例下第1類(證券交易)及第9類(資産管理)受規管活動，並隸屬光大證券。雖然首都創投與光大證券就合作後未來投資意向尚未作具體披露，但思及首都創投當前的境況，確實亟待下一樁“不虧錢”的買賣來撫平此前投資不善帶來的“創傷”並扭轉局勢，但至于日後有沒有大招以及這隱藏的“後手”究竟會是什麽則惟有耐心等待了。

截至今日收盤，首都創投報0.046元，全日跌2.13%。

作者：彭小留

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