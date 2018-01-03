【復牌】重鋼(01053-HK)完成重整計劃 A股除權參考價格每股2.15元

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重慶鋼鐵股份(01053-HK)公布，收到重慶市第一中級人民法院裁定重整計劃執行完畢。公司A股股票自2017年8月1日開始因重整事項停牌，公司A股(601005-CN)申請今日(3日)起復牌。 經初步測算，本次因破產重整事項產生的重整收益淨額預計為20億(人民幣.下同)左右，將對2017年度淨利潤和淨資產由負轉正產生積極影響。 公司A股股票自2017年8月1日開始因重整事項停牌。2017年12月27日，重慶鋼鐵按照法院裁定批准的《重整計劃》中《出資人權益調整方案》實施了公積金轉增股本方案，轉增後本公司總股本由4,436,022,580股增加至8,918,602,267股。同時，由於本次資本公積轉增股本不同於進行年度利潤分配而實施轉增的行為，重慶鋼鐵依據《上海證券交易所交易規則》(2015年修訂)第4.3.2條的規定，對除權參考價格計算公式進行調整。 根據調整後的資本公積金轉增股本除權參考價格的計算公式，本次資本公積轉增股本後，重慶鋼鐵股票除權參考價格為每股2.15元。