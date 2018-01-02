【大行報告】花旗升内房股目标價 首選碧桂園(02007-HK)等

花旗報告指出，受到供給側改革帶動，内地房地産行業出現前所未有的整合推動力，料行業超級整合者于今年繼續跑赢大市，今年行業緻力金融去杠杆，其能力愈大，將可加快整合進度。

該行看到不少利好因素推動内房股進入第二階段重新評級，例如在内房銷售及盈利方面，增長有望超過30%；料有更多大型并購出現，尤其是下半年；内房企業主動回購股份；及估值吸引。該行上調内房2017-19年盈測4%至10%，調升内房股目标價平均5%，首選碧桂園(02007-HK)、萬科(02202-HK)、龍湖(00960-HK)、旭輝(00884-HK)、合景泰富(01813-HK)、金茂(00817-HK)及世房(00813-HK)。

該行提到，今年整體内地房地産市場比較穩健，料銷售下跌8%，均價上升2.8%。一、二線城市銷售有所反彈，抵銷了低級城市的偏軟情況。該行估計，在2019年初前，房價調控未有松綁情況，信貸維持收緊，但需求仍然穩健。

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