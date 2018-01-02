電玩展行情啟動 網龍及橘子盤中雙雙漲停鎖住

2018 台北國際電玩展 (TGS) 即將於 1 月 25 至 29 日登場，包括橘子 ( 6180 )、宇峻( 3546 )、鈊象( 3293 )、大宇資( 6111 )、智冠( 5478 ) 等遊戲大廠均參展搶電玩展商機，今天 2018 年開紅盤獲買盤湧進，電玩展行情啟動，網龍 ( 3083 ) 盤中攻頂，橘子也放量漲停鎖住，至於歐買尬 ( 3687 ) 則在今年營運可望轉盈下，早盤漲停鎖住。

據台北電腦公會統計，今年台北國際電玩展共有 27 個國家、267 家遊戲業者來台參展，預估這次會展將有約 2500 位海內外買主來台採購遊戲、吸引至少 30 萬人次觀展，產值估達百億元。



台北國際電玩展已與東京電玩展、上海遊戲展並列亞洲三大遊戲會展，成為海內外遊戲商兵家必爭之地。相較去年會展，今年設攤率年增 17%、參展企業年增 43%、參展國家數成長 86%，三大指標同步成長，顯見台北國際電玩展地位愈來愈高，吸引更多遊戲商進駐。



遊戲股今年獲買盤進場，網龍漲停鎖住，橘子市場預期在手遊《天堂 M》帶動下，預估 12 月營收可望倍增，也吸引買盤湧入，整體遊戲類股今天走勢強勁，電玩展行情啟動。



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