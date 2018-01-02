受惠品牌廠縮減供應商＋世足賽加持 百和2018營收拚增15%

各大運動品牌持續縮減供應商數量，以達到優化供應鏈管理、縮短交期，及提升產品周轉率等效能，此趨勢將使上游供應鏈業者進行整併，透過持續創新研發，以符合少樣多量的客製化需求。

法人看好百和 (9938) 配合品牌客戶量產之優勢，有望成為主要受惠者，加上今年世足賽題材加持，新鞋材出貨力道有望增強，預估百和 2018 年營收可較前一年成長 15%。

全球各大運動品牌持續縮減供應商數量，舉例來說，德國運動品牌大廠 Adidas 供應商由 2012 年的 337 家，縮減至 2016 年的 297 家，以達到優化供應鏈管理效能，此舉有望嘉惠部分供應商。



百和新鞋材出貨力道持續增強，並將新鞋材結合鬆緊帶，開發出各式多元鞋面，市場預期，百和 2019 年可切入其他需求量較大的鞋類，例如籃球鞋、高爾夫球鞋以及跑鞋；法人預估，新鞋材佔營收比重將由 2016 年的 3.8%，提升至 2019 年的 8.5%。



百和每年營收約有 15% 來自新開發產品，更是帶動毛利穩定上升主因，法人預估，2018 年毛利率可達 40.7%。雖時序步入淡季，法人認為，百和產業地位仍無虞，且長期展望將隨 ROE 提升而同步攀高。惟須觀察客戶端出貨是否疲弱，以及原物料成本波動。



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