網龍2018推多款自研IP改編手遊 一季出一款搶市場

中華網龍 (3083) 明年將陸續推出自行研發多款 IP 改編手遊，以經典端遊重現為主，並授權其他遊戲商代理營運，網龍認列授權金及上線後的流水分成，將挹注網龍業績，而以目前預期推出 4 款遊戲來看，可說是每一季將推出一款遊戲。

根據網龍 2018 年遊戲上市規劃，第一季將推《神兵玄奇》，為漫畫家黃玉郎作品改編之美型武俠 3D 手遊，第二季推《吞食天地 M》，為經典三國 Q 版重現 2D 回合制手遊，第三季則有《戀愛盒子 M》，為經典戀愛交友端遊改編之手遊，第四季將上市《黃易群俠傳 M》，為經典端遊改編大型多人團戰家園養成 3D 手遊。



近年網龍陸續將旗下知名 IP 授權中國遊戲開發商，如《尋秦記》、《黃易群俠傳》等，除一次性授權金，陸續分攤至各期貢獻穩定營收，待遊戲推出，網龍可望取得流水分潤，帶來額外收入。



網龍目前正處於轉型調整階段，營運上主要策略為運用 IP 開發新遊戲，並授權代理商降低營運風險，組織上已陸續精簡調整，大幅降低固定費用，未來獲利關鍵就在於是否能抓住市場偏好，開發出玩家喜愛遊戲，以帶動營收成長。







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