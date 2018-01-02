康那香砸5,200萬元蓋觀光工廠，增添營運動能，去年可望轉虧為盈

【財訊快報／陳品親報導】不織布大廠康那香 (9919) 斥資 5,200 萬元，建置不織布創意觀光工廠，佔地 800 平方公尺，日前開幕啟用，除力推 Z 摺耳帶「KNH 平面口罩」，更宣布自開幕至 6 月底為止，觀光工廠營收的 1.5% 收入，捐贈予家扶中心做公益。董事長戴榮吉表示，康那香平均每年投資近 200 萬美金，顯示其對研發新品之用心。法人預估，康那香在各項營運穩健發展下，2017 全年獲利有望轉虧為盈。戴榮吉指出，康那香今年屆滿 50 年，從 1990 年至今，一直維持在全球 40 大不織布公司排行榜內，平均每年皆投資近 200 萬美金，致力研發新產品。康那香表示，觀光工廠開新館主要是因原舊館腹地過小，加上為提振台南市觀光產業、容納更多遊客，並增加自家品牌曝光度，故予以擴建，有望為公司營運增添新動能。



康那香 2017 年第三季迴轉已認列 8000 萬元損失，挹注 EPS 0.4 元，使前三季稅後淨利達 1.1 億元，年增逾 344%，累計 EPS 0.57 元，康那香表示，目前仍須觀察原物料波動變化，若無意外，2017 全年獲利有望較前一年轉虧為盈。



近日全台多處空氣檢測達紅害等級，PM2.5 汙染嚴重危害人體健康，康那香積極發展防治 PM2.5 相關產品，其 Z 摺耳帶的「康那香 KNH 平面口罩」，為全世界首創設計，更已獲得專利，未來將發展平面罩杯口罩，使產品更多元化，帶動整體銷售量。



展望 2018 年，康那香表示，近年不斷調整銷售方式及產品組合，也積極與客戶共同開發新產品，致力創造自有品牌，在中國市場方面，營收佔比 4-5 成，將採 ODEM 方式合併營運，因應當地消費趨勢研發新品牌。另外，康那香表示，先前計劃於中國揚州建造新廠，雖目前第一階段基本金皆已到位，但量產時間仍將延後至明年底。



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