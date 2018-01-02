春節前趕工需求強 台泥、亞泥、信大營運看旺

台泥 (1101)、亞泥(1102) 西進中國有成，中國水泥網「2017 年中國水泥熟料百強榜」出爐，台泥在以產能 5,446.7 萬公噸，躋身前六強，亞泥則以 2,662.9 萬公噸排第十。

受惠農曆春節前趕工需求，中國水泥價格持續喊漲，台泥、亞泥及信大 (1109) 去年 12 月銷售達全年高峰，並將一路旺到今年 1 月底、2 月初，並推波營收、獲利進一步衝高。

2017 年是水泥業豐收的一年，由於中國持續執行去產能、強化錯峰生產和環保及淘汰低階水泥等措施，預估 2018 年營運有機會維持高峰，而農曆春節落在今年 2 月中旬，在趕工旺季發威下，農曆年前營運持續看增。

根據中國水泥網統計數據，全中國 P42.5 散裝水泥每公噸均價已超過人民幣 400 元，遠超過近 16 年均價近人民幣百元。



台泥在長三角供不應求，兩廣地區市場出貨價逐步增溫下，2017 年 12 月銷售可望達 2017 年高峰，並延續到 2018 年 1 月、甚至 2 月上旬。

台泥國際已從港股完成下市私有化，從 12 月起台泥在大陸市場的營收獲利可 100% 全數貢獻給台泥，預期去年第四季營收、獲利有機會同步衝高。亞泥在主力江西、湖北市場水泥價格補漲下，第四季營運也有機會進一步衝高。



「2017 年中國水泥熟料百強榜」是以大陸水泥企業去年熟料產能所作的排行，中國建材集團、海螺水泥、金隅冀東集團分列前三名，第 4 到第 10 名分別為華潤、華新拉法基、台泥、山水、紅獅、天瑞及亞泥。



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