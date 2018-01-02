供貨吃緊＋成本墊高，大中傳Q1將調漲報價，可望引爆本土漲價潮

【財訊快報／李純君報導】2017 年雖然金屬氧化物半導體場效電晶體 (MOSFET) 供給吃緊，大陸廠商屢屢調漲價格，但本土供應商數度傳出要調漲報價實際卻未漲價，為此，台灣三大 MOSFET 供應商去年第四季營運表現恐不如預期，而進入 2018 年後，因供貨更加吃緊，加上原物料上漲導致成本明顯墊高，為此，傳出大中 (6435) 有望在今年首季率先調漲報價。礙於上游矽晶圓供貨嚴重吃緊、量價齊揚，加上八吋晶圓代工因指紋辨識與驅動晶片擠壓產能，同樣供不應求，等等原因導致 MOSFET 交貨週期已經從 2016 年 11 月的 2 到 3 周，大舉拉長到現在的 4 個月到 5 個月。



而其實，去年下半年中國大陸 MOSFET 廠數度調漲報價，但三大台廠，包括大中、尼克森 (3317)、富鼎 (8261)，也數度傳出要跟進漲價，但事實上，墊高的成本均自行吸收，並未成功漲價，為此，三大廠去年第四季營運表現恐不如預期。



進入 2018 年後，因 MOSFET 廠成本持續墊高，加上供不應求情況更加嚴重，為此，業界傳出，大中正醞釀自今年首季起正式調漲報價，而其他業者也可望跟進。



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