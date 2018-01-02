不下雨 竹苗一階限水但水情不理想

水利署日前已對水情欠佳的竹苗地區實施第一階段限水，希望能減少水庫水位持續下降。接連幾天，竹苗地區還是不降雨，目前供應竹科用水的寶二水庫，以及苗栗永和山水庫，有效蓄水率都已跌破四成五；供應中科和大台中民生用水的鯉魚潭水庫，有效蓄水率則是跌破七成。農灌為主的明德水庫，水位再創新低紀錄，有效蓄水率跌到只有兩成。（彭清仁報導）

竹苗地區因為降雨量遠低於往年，也使得各水庫蓄水量嚴重不足，目前新竹地區的竹科和民生用水，則是由石門水庫和苗栗永和山水庫支援供水。儘管水公司已啟用三座抗旱井，但用水量相當大的竹科，除了要求廠商主動節約用水 5% 之外，水利署日前也宣佈竹苗地區進入夜間減壓供水的第一階段限水，希望各水庫撐到春雨來臨。

水公司指出，供應竹科用水的寶二水庫，有效蓄水率已跌破四成五，苗栗永和山水庫則是剛好四成五，鯉魚潭水庫水位還算理想，有效蓄水率維持在六成九，蓄水率最不理想的是農灌為主的明德水庫，有效蓄水率創下歷年來的新低紀錄，只有兩成。水公司也坦言，如果再不降雨，今年的第一期稻作的確讓人擔憂。水利署也已做好準備，將有效執行北水南運措施，幸好目前石門水庫有效蓄水率還是百分之百，翡翠水庫的有效蓄水率也接近九成。至於苗栗縣政府也提早準備，各鄉鎮市的戰備井已進行水質化驗，必要時隨時可以啟用。