華信俄油五年6080萬噸原油供應協議正式啟動

收購俄羅斯國家石油公司(Rosneft)14.2%的股權後，民營能源企業中國華信和俄油的合作漸入實質階段。今年1月1日起，俄油將在五年內向中國華信供應預計總量為6080萬噸的原油，其中涉及的原油品種等合作細節備受市場關註。中國華信日前向第一財經獨家透露，這項供油協議主要包括了三種原油： 東西伯利亞-太平洋管道原油(ESPO)、索科爾原油(Sokol)以及產自黑海和波羅的海的烏拉爾混合原油(Urals)。除此之外，還有小部分其它等級的俄羅斯原油，後續華信將根據市場供需情況，和俄油靈活協商采購品類。

試水交易市場

據了解，ESPO將是協議中占比最大的原油品種。它在亞洲市場交投極為活躍，也頗受中國地方煉油企業歡迎。“ESPO在中國市場的需求量很大，過去我們主要從國際貿易公司進口。雖然采購的具體規模不便透露，但華信將成為中國市場上最主要的ESPO的出售商之一。”中國華信能源有限公司董事崔振初對第一財經表示。

第一財經記者獨家獲悉，中國華信在去年11月，已經首次出售了一批來自俄羅斯遠東地區的原油。這批原油也是華信和俄油在供油協議中將取得的原油，計劃於今年一月裝船。

“這是我們新加坡的交易員團隊向交易市場的試水，我們進行了一個小範圍的招標。”崔振初告訴記者，在這批出售的原油中，索科爾原油屬於輕質原油，進入了東南亞及日本等國，有一部分ESPO已經開始供應中國市場。“和之前預計得差不多，有一部分ESPO是由我們直接供應中國市場，另一部分是通過貿易夥伴間接輸向國內，還有一小部分去到其它國家。”

按照協議中5年6080萬噸的總量計算，俄油每年將向華信出售1200萬噸左右的原油。石油交付價將按與全球油價掛鉤的公式定義，具體金額取決於遠期市場原油價格。 “每批供貨價格將根據市場價計算，總體來看每年交易價大概在四十多億美金，也就是在300億到400億人民幣之間。”崔振初表示，“我們引進了一些交易人才，國際市場的貿易團隊和經營團隊的人才隊伍一直在穩步擴大。”

優先保供國內市場 進一步加大原油供應

俄羅斯是世界石油天然氣大國，石油和天然氣產量常年位居世界前三。這項協議不僅擴大了俄羅斯作為中國最大原油供應國領先沙特的優勢，中國華信也將躋身全球最大的石油貿易企業行列。崔振初打了個比方，“和俄油的合作，貿易僅是很小的一部分。就像一樁高度契合的婚姻，我們看重的是今後的共同生活。”

牽手華信，俄油在油氣需求增量潛力巨大的中國市場獲得了更大的份額;而保證中國市場穩定的油氣供應，是華信與俄油“共同生活”的重要目標之一。中國華信董事會主席葉簡明在一次公司內部大會上強調，華信要持續獲取油氣資源，充分發揮資源引進和戰略儲備的平台作用，緊隨國家戰略實現可持續發展。

因此，華信今後的采購策略將優先考慮國內市場的需求。崔振初表示，對不適合國內市場的原油品種，華信將通過合作夥伴，出售給東南亞和韓日市場;同時換取國內需要的油種，宏觀上優化調節，優先服務中國市場。

中國華信和俄油正在探討，進一步加大對中國市場原油供應的可能性。

“現在是每年1200萬噸起步，我們爭取通過幾年和俄石油的合作，把俄油通過我們供應給中國市場的原油能夠增加到3000萬噸到4000萬噸。”崔振初表示，“具體落地時間取決於很多因素，比如俄方的供應情況，也包括我們自身對市場形勢的研判。 但我相信，在2018年的某些時候就會開花結果。”

“中國的對外能源依賴固然一定程度上被認為是軟肋，但龐大的能源市場和消費能力正逐步成為了對外能源合作中的優勢所在。”一位能源行業的觀察人士對第一財經表示。

前瞻布局天然氣 “油氣新生”穩步前行

中國華信入股俄油14.2%的股權對應的權益原油相當於每年4200萬噸的油氣當量，其中75%左右為油，25%左右是天然氣。天然氣正是華信未來發力的另一大重點。

與石油相比，天然氣有著清潔環保、價格低廉等優勢。今年冬季，北方天然氣供應緊張、價格大漲引起了廣泛關註。華信天然氣(上海)有限公司副總經理黃文慶對第一財經表示，事實上，目前天然氣供應還未達到“氣荒”程度，一大重要的支撐是國際市場上天然氣供應整體上仍是供大於求。“液化天然氣市場LNG的基本面並沒有發生大的改變。美國、澳大利亞等地區都在加大出口，加上俄羅斯的供應，全球市場供應充足。”

值得註意的是，隨著能源消費的低碳化轉型，未來我國能源中的天然氣消費仍將高速增長，保障市場的穩定供應需要未雨綢繆。從去年1-11月份的進口情況看，俄羅斯是我國第11大液化天然氣的進口來源地，雖然占比不大，但中俄兩國在該領域的合作潛力巨大。商務部新聞發言人高峰日前表示，中國將繼續積極支持企業在增加國內天然氣生產的同時，多元化進口海外天然氣資源。在崔振初看來，未來應該深化改革，鼓勵更多社會主體參與天然氣開采、進口，國企和民企一起發力，群策群力。

中國華信在天然氣領域的布局正在加速。去年11月，華信與俄油在越南峴港簽署了油氣綜合煉化合作協議，共同在海南洋浦建設世界級煉油、石油天然氣化工聯合產業基地。雙方正在規劃在海南洋浦建立凝析油和液化石油氣(LPG)制烯烴，將海外先進技術與國內市場對接。

華信和俄油在上遊的氣田領域合作也有著極大的想象空間。“我們希望把氣資源引入中國市場深加工。我們會在氣田的勘探開發、生產、運銷以及氣路線的化工產品方面多著墨，把產業的下遊留在中國。除了洋浦，我們還在其它地方選點布局，但還沒有到最終決定的時候。”崔振初告訴第一財經。

中國華信董事會主席葉簡明談到公司“油氣新生”戰略轉型時指出，中國華信將以天然氣發電、精細化工、智能電力和新能源技術構建未來能源產業鏈，加大上遊天然氣資源的獲取力度，建設先進精細化工生產加工基地，力爭占據新一輪能源前沿產業制高點。

本文作者薛一婧，來自第一財經，原文標題《獨家追蹤華信俄油五年大協議：三種主要原油 供應規模或將進一步擴大》

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