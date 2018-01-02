五菱汽車(00305-HK)擬售汽車座椅產品業務予合資達成諒解備忘錄

五菱汽車(00305-HK)就非全資附屬公司五菱工業與佛吉亞(中國)成立合資公司仍進一步公布，五菱工業作為潛在賣方與佛吉亞汽車座椅合資公司作為潛在買方於2017年12月29日簽署諒解備忘錄，據此，佛吉亞汽車座椅合資公司將向五菱工業支付預付款項，金額約為4294.9萬元(人民幣.下同)即為諒解備忘錄簽署當日將予移交至佛吉亞汽車座椅合資公司之汽車座椅資產之個別項目清單之初步估算價值(包含有關增值稅)，五菱工業隨後將向佛吉亞汽車座椅合資公司移交有關汽車座椅資產作其營運。

待確認汽車座椅資產之最後項目清單及待五菱工業及佛吉亞汽車座椅合資公司完成進一步之商議，其中包括參考由獨立評估師就汽車座椅資產簽發之評估報告(各方將竭盡所能儘快完成)，五菱工業及佛吉亞汽車座椅合資公司將於簽署諒解備忘錄後之40天內，出售及購買汽車座椅資產簽訂正式買賣協議。同時，預付款項將會作為正式買賣協議項下出售及購買汽車座椅資產代價的一部份，該代價將等同於評估報告內列明有關汽車座椅資產最終判定的評估值。

於2017年7月3日五菱工業與佛吉亞(中國)就成立合資公司達成合資協議。根據合資協議，合資公司將由五菱工業及佛吉亞(中國)分别各自擁有50%。合資公司的註冊資本總額為1.5億元。五菱工業及佛吉亞(中國)將分别各自以現金注資7500萬元。

合資公司建議名稱為佛吉亞柳州汽車座椅有限公司，業務期限為20年。業務範圍將包括開發、制造及銷售汽車座椅結構及汽車座椅相關部件及配件；進口及╱或出口汽車技術及貨品代理及營運；及提供售後及技術谘詢服務。

佛吉亞為全球汽車行業的領先制造商，佛吉亞集團獲認可為全球第一座椅骨架及結構、排放控制技術及汽車内飾供應商，以及全球第三大一體化座椅結構供應商。佛吉亞( 中國 )為佛吉亞集團於中國的營運分支，於2008年12月在中國上海成立。佛吉亞(中國)要從事汽車座椅、内飾系統及排放控制系統的開發、制造及銷售。

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