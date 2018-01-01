高盛提前發放1億美元「大紅包」 避免稅改「揩油」

摘要：高盛在 2017 年末之際給高管們提前派送「大紅包」，原定於明年 1 月發放的近 1 億美元獎金，將在 2017 年底之前發給高管們。但提前發獎並不是因為有什麼值得慶祝的事情，而是迫於稅改之後新規的限制。

高盛在 2017 年末之際給高管們提前派送「大紅包」！

高盛周五公告顯示，為了避免美國稅改會有一些不利條款，高盛為高管們準備了 9480 萬美元獎金在 2017 年底之前發放。這些獎金最初預計發放時間是 2018 年 1 月。

現有的稅法下，每位企業高管的基本薪資可享受最高 100 萬美元的減免額度，但對獎金等收入沒有限制最高減免額度。而稅改之後，獎金等績效收入的減免額度也將受最高 100 萬美元減免額度的限制。

可以說，提早把獎金髮給高管們也是高盛想在納稅方面省一筆錢的舉措。與高盛一樣更改 2018 年獎金計劃的公司還有美國線上影音巨頭奈飛（Netflix）。奈飛公司在周四發布公告稱，將給公司高管發放更高的基本薪水，同時高管收入與績效收入的相關性將降低。

但高盛同時表示，今年美國的稅制改革將削減其約 50 億美元的利潤，主要是由於針對其海外收入的稅收。

根據公告，高盛今年海外利潤匯回稅的規模大約為 33 億美元，而美國遞延稅收資產的減記規模大約為 17 億美元。

華爾街見聞文章提及，美國官方發布公告顯示，為適應稅改方案對企業海外收入徵稅的兩檔低稅率 8% 和 15.5%，將出台相關細則加以明確。共和黨的稅改計劃，將美國企業的整體稅率調降到 21%，並將美國之前的國際稅收體系也納入進來，並對美國企業的大量海外收益設立折扣稅率。此前因稅改而獲益的金融業，可能會因為海外收入徵稅新規而出現利潤削減。

而遞延所得稅資產對公司而言是有利的，該資產允許公司在隨後幾年要求稅收減免。但如果一家公司以 35% 的稅率對這些資產進行了稅務規劃，那麼在美國公司稅率下調至 21％後，其資產價值就會減少，必須減計。

除了高盛，多家銀行都表示將因稅改減計資產。巴克萊銀行將因稅改受到 13 億美元的衝擊，而花旗集團則將損失 200 億美元。

華爾街見聞此前曾提到，美國海外收入徵稅稅率大幅下降，或將為蘋果公司節約 470 億美元的稅收支出，令其成為最大受益者。

『新聞來源／華爾街見聞』