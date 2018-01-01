搶救觀光產業業者盼政府新年射這3箭

墾丁大街天價滷味消費糾紛凸顯國內觀光產業部分問題。人力銀行調查，受陸客來台人數縮減影響，超過 1/3 的觀光業者 2017 年獲利下滑，業績平均掉了 19.1% 。對 2018 年展望，業者期待政府 3 箭，包括「改善兩岸關係」(32.0%)、「舉辦大型國際活動」( 15.8% ) 及「協助業者整合」( 14.1% )。

觀光產業經營困難，根據 1111 人力銀行調查發現，5 成受訪業者 2017 年全年業績狀況和前一年「持平」，僅 1 成 3「成長」，3 成 7 表示 2017 年獲利不盡理想，呈現「下滑」。整體而言，全年營運不如預期的業者比例仍偏高。

而在獲利下滑的業者中，業績平均掉了 19.1% ，主因來自「景氣不佳消費意願低」(53.6%)、「來台陸客減少」( 39.2% ) 及「市場變小」( 26.3% )。至於獲利的企業中，業績平均成長 15.8% ，主要原因在於「沒有受到陸客減少影響」( 47.0% )、「開發新方案 / 行程 / 餐點 / 商品」( 28.8% ) 與「國內旅遊市場成長」( 16.7% )。

展望 2018 年，高達 6 成業者預期營運將「持平」， 24.7% 擔心「衰退」，看好的業者僅 15.3% 。業者並期待新年度政府能射出搶救觀光 3 支箭，包括「改善兩岸關係」(32.0%)、「舉辦大型國際活動」( 15.8% ) 及「協助業者整合」( 14.1% )，才能提升台灣觀光產業效益。

此外，高達 5 成業者認為，應開發多國客源，又以日本客優先，其次是港 / 澳客 (34.7%)、陸客( 28.6% )、新加坡客( 28.0% ) 及韓國客( 24.5% )。而「缺乏相關語言人才」、「缺乏知名景點特色」及「硬體配套不足」等問題，也是目前觀光產業發展面臨的困境。

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