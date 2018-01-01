伊朗大規模反政府示威 社群宵禁

伊朗反政府示威持續多日，總統魯哈尼終於打破沉默；他說，伊朗容許群眾抗議，不過不能坐視破壞行為。魯哈尼在內閣會議上承認，伊朗確實有一些問題需要解決，但是決不能透過暴力和毀滅的手段來達到目的。（夏明珠報導）

這次反政府示威的規模，是八年來最大。好幾個城市爆發衝突，群眾透過社群媒體串連，伊朗限制網路使用。

這波示威是從東北部開始，對經濟困頓、物價上漲不滿的群眾走上街頭，隨著示威蔓延，政治也進來攪和，多個城市的群眾活動，把矛頭對準國家領導人，最高精神領袖卡漫尼、總統魯哈尼以及伊朗的干預路線外交政策，都成為抗議目標。

美國總統川普幸災樂禍，在推特上說，伊朗人終於覺醒，發現他們的錢，都被政府用在支持恐怖主義上，魯哈尼在首次公開談話中，譴責川普。

他說，這位美國老兄，似乎忘了幾個月前他說伊朗人都是恐怖份子，現在他企圖假裝同情伊朗人民，這個人從頭到腳都是伊朗的敵人。

魯哈尼承認伊朗經濟不振，政治不夠透明以及貪腐，給人民帶來的痛苦，他說，百姓絕對有表達意見的自由，不過必須以促進國家進步為前提，不能把不滿當成暴力以及搞破壞的理由。

BBC 的一篇調查報導說，伊朗人比十年前平均窮了百分之 15，年輕世代，特別是男性，對於宗教領導政治愈來愈不滿，這次一開始以年輕男性為主、侷限在小群體中的示威，現在已經蔓延到全國，規模有擴大的趨勢，不過目前為止，還沒有出現明顯的領導者，因為知名的政治異議人士，不是因為被壓制，已經沉默很久，就是被迫流亡。