內政新制 簡化僑外大陸人士入境

內政部從今天 (1 號) 起，推動多項與入出境有關的便利措施；僑生居留證、外國學生居留證等，都可以透過線上申請。簡化兩岸小三通程序。縮短藝文商務交流活動審查時間。放寬小三通來台可從事活動的範圍。（繆宇綸報導）

內政部從元旦起，推行 5 項便民新措施，多項服務都可以改為線上查詢，包括申請台灣地區無戶籍國民僑生居留證、外國與外僑學生居留證，以及外國人以自然人憑證查詢有無被禁止出國等；居留台灣地區的大陸、港澳居民入出境、小三通申請程序也加以簡化，讓民眾不用再東奔西跑，在台求學的外籍生、僑生、大陸與港澳居民都能受惠，增加在台生活便利性。

內政部表示，原本在台灣地區無戶籍國民僑生申請居留證，必須檢附父母同意書，從元旦可以直接透過線上申請居留及延期或變更登記；外國與外僑學生居留證申請，原本要到內政部各縣市服務站臨櫃申請，未來也可以透過線上申請居留及延期或變更登記。此外，移民署網站新設持有「外來人口自然人憑證」之外國人，可以透過線上查詢有無被禁止出國的功能。

現行具台灣地區居留身分的大陸及港澳居民入出境時，必須持「IC 晶片卡式中華民國居留證」與「中華民國台灣地區入出境查驗表」，未來將取消查驗表，也不用核蓋入出境戳章。透過小三通來台的大陸地區人民，則將規劃簡化應備文件，不需要準備 G 簽注，藝文商務交流審查時間，由 5 個工作天縮短為 3 個工作天，並放寬小三通旅行可從事活動的範圍，將台灣打造為友善、安全、便利的環境。

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