港股全年錄得7900余點“進賬” 吉利汽車(00175-HK)成為升幅最大藍籌股

港股大盤在2017年最後一個交易日保持升勢，恒指以29919點收盤，雖然收盤價未能站上30000水平，但是全年的漲幅高達到36％，表現跑贏了全球主要股市。恒生指數全年錄得7918點進賬，以點數計為歷來最多，升幅接近36%，跑贏內地A股、台灣及日本等亞太區其它主要市場，也有望力壓歐美股市，全球稱王。就港股市場上個股在全年的表現看，吉利汽車(00175-HK)以全年累積上升2.6倍，成為年內升幅最大的藍籌股。

恒指在周五縮量且再面，權重指數股建行(00939-HK)在盤中再度小幅向上創新高，但是對其他權重指標股未能構成太大帶動作用。

恒指在周五當日收盤報29919點，上升55點或0.18％；恒生國企指數收盤報11709點，上升25點或0.21%。港股總成交金額有775億多港元，而沽空金額有65.9億港元，沽空比例8.5％。至於升跌股數比例是1047：617，日內漲幅超過10%的股票有43只，而日內跌幅超過10%的股票有8只。

總計恒生指數全年共錄得7918點進賬，以點數計為歷來最多，升幅接近36%，跑贏內地A股、台灣及日本等亞太區其它主要市場，也有望力漲，並錄得連升第五個交易日，在盤中曾一度上升134點高見29998點，但收盤時未能重上30000點整數大關；個股方壓歐美股市，全球市場稱王。就個股在全年的表現看，今年3月份才躋身港股藍籌股的吉利汽車(00175-HK)全年累積上升2.6倍，為年內升幅最大的藍籌股；同樣在今年“染藍”的碧桂園(02007-HK)和舜宇光學(02382-HK)的升幅分別排第二和第三位。

香港第一上海首席策略員葉尚志表示，回顧2017年，由美聯儲帶頭引領全球利率正常化，促使資金流出債市，加上環球經濟增長保持覆蘇勢頭，資金往股市流入積極。在年內，全球主要股市出現了同步但程度不一的升勢，截至本周五當日，美股道指漲了25％、日股NKY指數漲了19％、德股DAX指數漲了13％，內地A股上證綜指漲了6.5％；而受惠於美元的下跌，新興市場股市MXEF指數更是大漲了33％；至於港股方面，除了受益於上述的利好因素之外，加上南下資金借道互聯互通提速配置港股，提振恒指在年內漲了36％，跑贏了全球其他主要股市，而恒生國企指數的漲幅有24.6％。“從資金流的角度來看，對港股在2018年的表現，投資者可以維持正面的展望，但需要保持警惕性，尤其對於利率回升的速度、環球經濟增長的步伐、美元的走勢以及南下資金的配置情況，要繼續保持關註。”

展望2018年，花旗銀行高級副總裁張敏華表示，在第一季度港股升勢應該還會持續，有機會上試31000點水平，全年交易區間有機會維持在28000點至31000點。

香港富昌金融集團研究部總監譚朗蔚表示，明年年初如果大市成交回升至千億水平，港股有望突破30199點水平的話，才可以確認一個新的上升行情展開。

來源：證券時報APP

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